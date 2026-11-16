¿Por qué Miss Universo deja de seguir a Lupita Jones y otras exreinas en redes?

La relación entre algunas de las máximas figuras mexicanas de Miss Universo y la organización del certamen se volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de una inesperada decisión en Instagram que generó múltiples reacciones entre los seguidores del concurso. La polémica comenzó cuando los usuarios detectaron que la cuenta oficial de Miss Universo dejó de seguir a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, las tres mexicanas que conquistaron la corona internacional en 1991, 2010 y 2020, respectivamente. Dicha acción llamó la atención debido a que no estuvo acompañado de ninguna explicación oficial por parte de la organización. Hasta el momento, Miss Universo no ha emitido un comunicado que aclara las razones detrás de esta modificación en su lista de cuentas seguidas.

La controversia cobró mayor fuerza cuando Lupita Jones publicó una fotografía junto a Ximena Navarrete y Andrea Meza en sus redes sociales. La imagen estuvo acompañada por el mensaje: “La historia no se puede borrar”, una frase que muchos usuarios interpretaron como una respuesta indirecta a la decisión del certamen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La ex Miss Universo mexicana evitó mencionar directamente a la organización o referirse al retiro del seguimiento en Instagram. Sin embargo, el momento elegido para compartir la publicación alimentó las especulaciones sobre una posible desacuerdo entre las exreinas y el concurso. La fotografía Reunión a tres de las cuatro mujeres que han conseguido para México el título de Miss Universo. La gran ausente fue Fátima Bosch, actual reina universal y ganadora de la edición 2025, quien sí continúa siendo seguida por la cuenta oficial del certamen.

La permanencia de Bosch en la lista de seguidores provocó una ola de comentarios entre seguidores de los concursos de belleza, quienes cuestionaron por qué ella fue excluida de la imagen compartida por Jones. Ximena Navarrete y Andrea Meza también reaccionaron a la publicación. Ambas compartieron la fotografía en sus historias de Instagram y dejaron mensajes de apoyo mediante emojis de corazones, gesto que fue interpretado por los fanáticos como una muestra de respaldo hacia la exdirectora de Mexicana Universal. Mientras algunos usuarios defendieron el mensaje de Jones y destacaron el legado histórico de las tres exganadoras, otros señalaron que cualquier recuento de las victorias mexicanas en Miss Universo debería incluir también a Fátima Bosch.