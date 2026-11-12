Luisa Pineda destaca en el desfile de las candidatas al Miss Universe 2026

Con una pasarela de 200 pies de extensión y el océano Atlántico como escenario, los representantes de 116 países tuvieron su primer encuentro público en un evento celebrado en el municipio de Aguadilla, Puerto Rico. El municipio de Aguadilla se convirtió este miércoles en el escenario de la bienvenida oficial a las candidatas de Miss Universo 2026, con un desfile especial en la zona costera que reunió música, comparsas y distintas expresiones culturales puertorriqueñas como parte de las actividades del certamen que se celebra en la isla. La actividad, organizada por la Compañía de Turismo de Puerto Rico en colaboración con el municipio de Aguadilla, comenzó a las 3:00 de la tarde en la bahía y estuvo abierta al público. La celebración incluyó música en vivo, vehículos gigantes y entretenimiento para que los ciudadanos pudieran recibir de cerca a los representantes internacionales que competirán por la corona universal.

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Willianette Robles Cancel, destacó que el propósito de estas actividades es permitir que las candidatas conozcan la cultura y la hospitalidad puertorriqueña. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, informó sobre un operativo de seguridad que contempla la participación de aproximadamente 200 agentes estatales y municipales para garantizar el desarrollo de la celebración. La bienvenida forma parte de la agenda de la edición número 75 de Miss Universe, que continuará con actividades culturales, recreativas y comunitarias en distintos municipios de Puerto Rico. El calendario incluye eventos en Ponce, Guaynabo y San Juan. Entre las actividades principales figuran la competencia de trajes típicos, programada para el 21 de noviembre; la competencia preliminar, el 22 de noviembre, y la gran final, prevista para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Luisa Pineda destaca en la pasarela de Miss Universo 2026

El desfile frente al mar también generó comentarios entre creadores de contenido, misólogos y seguidores de Miss Universo. Algunos expresaron su descontento con el montaje y la producción del evento, al considerar que no estuvieron a la altura de la relevancia internacional del certamen. La ausencia de una transmisión televisiva también generó comentarios entre quienes esperaban seguir el desfile a través de ese formato. Pese a las críticas sobre la producción, las candidatas lucieron elegantes atuendos para la ocasión. Entre las participantes destacó Luisa Pineda, Miss Honduras Universo, quien figuró entre las mejores vestidas gracias a un conjunto de dos piezas compuesto por una falda larga con volantes y una blusa blanca. Los misólogos Jens Castro y Eli Zamora elogiaron a la representante hondureña y destacaron su desempeño durante las actividades del certamen.

Agenda de actividades de Miss Universo 2026 en Puerto Rico