Fallece Regina Torné, actriz de ‘Como agua para chocolate’ y ‘El Chavo del 8’

La actriz mexicana Regina Torné, reconocida por su trayectoria en cine y televisión, falleció a los 82 años el 11 de noviembre de 2026, según informó el Centro de Teatro y Cultura de la delegación Veracruz. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte. Torné alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Mamá Elena en la película Como agua para chocolate (1992), dirigida por Alfonso Arau. Su actuación le valió el Premio Ariel a Mejor Actriz. A través de un mensaje, el Centro de Teatro y Cultura lamentó el fallecimiento de la intérprete y expresó sus condolencias a familiares, amigos y la comunidad artística. Por su parte, el programa Ventaneando informó que la actriz murió en su domicilio, ubicado en la Ciudad de México. La confirmación del fallecimiento de Regina Torné, cuyo nombre real era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, también fue difundida durante la noche a través de las cuentas oficiales de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La @andactores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico REGINA TORNÉ.Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amistades y compañeros/asDescanse en paz 🕊️ https://t.co/hyZpX6MHab — Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 12, 2026

Además de su participación en el cine, Torné formó parte de distintas producciones televisivas, entre ellas El Chavo del 8, Retrato de familia, La loba, Cielo rojo y La chacala. En El Chavo del 8, interpretó a Gloria en cuatro capítulos emitidos en 1978. Su personaje era el interés amoroso de Don Ramón.

Regina Torné: trayectoria artística

Nacida en Villahermosa, Tabasco, el 21 de julio de 1944, Regina Torné comenzó su carrera profesional en 1962 como cantante de jazz. También estudió actuación y, de acuerdo con la información biográfica disponible, regresó de Estados Unidos a los 18 años. Su incursión en el cine ocurrió en la década de 1960, con el respaldo del productor Gregorio Walerstein. Debutó en el largometraje Despedida de soltera, en 1966, y posteriormente participó en producciones como Blue Demon y las invasoras, de 1969.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 1992, cuando interpretó a Mamá Elena en Como agua para chocolate. Por este papel obtuvo el Premio Ariel a Mejor Actriz, uno de los reconocimientos más importantes de la cinematografía mexicana. Posteriormente, participó en telenovelas como Clarisa, Retrato de familia, La chacala, Cielo rojo y La loba, en las que interpretó distintos personajes, incluidos papeles antagónicos. En sus últimos años, se retiró a Puebla, donde se dedicó a dirigir su academia teatral.

Los últimos años de Regina Torné