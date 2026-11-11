Katseye vuelve a contar con Megan tras sufrir conmoción cerebral

La integrante de Katseye , Megan Skiendiel, reapareció el 10 de noviembre de 2026 durante un concierto de la gira Wildworld Tour en el Moody Center de Austin, Texas, apenas días después de anunciar que se encontró en recuperación por una conmoción cerebral. La noticia había generado preocupación entre los seguidores de la artista luego de que su estado de salud obligara a modificar parte de la agenda del grupo en Estados Unidos . La cantante explicó que debía seguir recomendaciones médicas para priorizar su recuperación antes de retomar por completo sus actividades profesionales. El primer impacto de la situación se produjo el 3 de noviembre, cuando Katseye canceló el concierto programado en el Little Caesars Arena de Detroit, Michigan. La decisión fue comunicada horas antes del espectáculo debido a las condiciones médicas de Megan.

HYBE X Geffen makes the controversial move of putting Megan on stage in a stool and sunglasses 1 week after suffering a concussion. What do you think of these working conditions? @USDOL #KATSEYE @katseyeworld https://t.co/kkhSZhMipw — KATSEYE News (@NewsKatseye) November 11, 2026

Posteriormente, el 5 de noviembre, la agrupación también confirmó la suspensión de las presentaciones previstas en el United Center de Chicago, Illinois, y en el Target Center de Minneapolis, Minnesota, como parte de las adoptadas para permitir la recuperación de la artista. Ese mismo día, Megan Skiendiel informó públicamente que estaba atravesando una conmoción cerebral y que seguiría las indicaciones de los especialistas para evitar complicaciones y garantizar una recuperación adecuada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La cancelación de tres presentaciones consecutivas durante la gira Wildworld Tour provocó una ola de mensajes de apoyo por parte de los fanáticos, quienes se mantuvieron pendientes de cualquier actualización sobre su estado de salud. Cinco días después de comunicar su diagnóstico, la cantante volvió a aparecer ante el público durante el concierto celebrado en Austin. Su presencia marcó la primera vez que se le vio junto a sus compañeras desde que se anunciaron las cancelaciones.

thank you for the warm welcome, austin 🖤 see you soon, dallas!! https://t.co/RdPG0GESKA — KATSEYE (@katseyeworld) November 11, 2026

Durante la presentación, Megan permaneció sentada en una silla colocada sobre el escenario y utilizó gafas oscuras. Aunque acompañó al resto del grupo durante varios momentos del espectáculo, no participó en las coreografías habituales debido a las restricciones derivadas de su recuperación.

La reaparición de Megan generó reacciones divididas de sus fans

Los videos e imágenes difundidos por asistentes al concierto se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde miles de seguidores celebraron su regreso y destacaron el esfuerzo de la artista por acompañar a Katseye durante la gira. Sin embargo, la reaparición también abrió un debate entre algunos fanáticos sobre los tiempos de recuperación que requieren las conmociones cerebrales y la conveniencia de volver a un escenario pocos días después de recibir el diagnóstico.