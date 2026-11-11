Kilvett Bertrand revela la verdad sobre los tatuajes vinculados a pandillas

Tegucigalpa, Honduras. Kilvett Bertrand, diputado del Congreso Nacional, se refirió este miércoles a las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que se discuten en el Congreso Móvil, en San Pedro Sula.
El diputado nacionalista fijó su posición sobre las sanciones contra los adultos que instrumentalizan a menores de edad para cometer delitos y los criterios policiales relacionados con la portación de tatuajes.
Sobre la posibilidad de modificar la edad punible o incrementar las penas para los menores de edad, Bertrand señaló que primero se debe evaluar el efecto disuasivo de la última reforma, que establece condenas superiores a 40 años de prisión para quienes utilicen a menores en actividades delictivas.
El diputado indicó que, una vez que se determine si esa sanción está funcionando, se podrá discutir la posibilidad de reducir la edad punible o aumentar las penas aplicables a los menores de edad.
Tatuajes: maras y pandillas
En cuanto a los tatuajes, Bertrand sostuvo que no se debe estigmatizar ni generalizar a toda la población, y aclaró que las medidas deben dirigirse a aquellos que estén relacionados con maras y pandillas.
Como ejemplo, mostró un tatuaje que lleva en su cuerpo con el nombre “Miti”, que, según explicó, es una forma de demostrarle amor a su esposa. A su criterio, portar un tatuaje con un significado personal no debería representar motivo de temor para una persona que no tiene vínculos con estructuras criminales.
“Los tatuajes que se van a perseguir son los tatuajes que están relacionados con maras y con pandillas”, expresó Bertrand, quien insistió en que no se debe confundir a quienes llevan tatuajes por motivos personales con integrantes de organizaciones criminales.
La captura de presuntos pandilleros con tatuajes vinculados a maras y pandillas ha cobrado mayor relevancia desde octubre, en el marco de la operación "70 Días de Guerra", mediante la cual las autoridades buscan combatir el crimen organizado y las estructuras criminales consideradas terroristas.