Kilvett Bertrand revela la verdad sobre los tatuajes vinculados a pandillas

Tegucigalpa, Honduras. Kilvett Bertrand, diputado del Congreso Nacional, se refirió este miércoles a las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que se discuten en el Congreso Móvil, en San Pedro Sula.

El diputado nacionalista fijó su posición sobre las sanciones contra los adultos que instrumentalizan a menores de edad para cometer delitos y los criterios policiales relacionados con la portación de tatuajes.

Sobre la posibilidad de modificar la edad punible o incrementar las penas para los menores de edad, Bertrand señaló que primero se debe evaluar el efecto disuasivo de la última reforma, que establece condenas superiores a 40 años de prisión para quienes utilicen a menores en actividades delictivas.