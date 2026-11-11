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Capturan a "Mata Carriles", supuesto 18, en la Rivera Hernández

Debido a los tatuajes alusivos a esa organización, se le procesará bajo el nuevo marco penal

Capturan a Mata Carriles, supuesto 18, en la Rivera Hernández

El detenido tendría 12 años de pertenecer a esa organización criminal.

San Pedro Sula. Un supuesto miembro de la pandilla 18 fue detenido este miércoles durante un operativo policial en el sector Rivera Hernández, San Pedro Sula.

Se trata de David Antonio Carvajal Cerrato, alias "Mata Carriles", quien, según el informe, tiene 12 años de pertenecer a la organización delictiva, considerada terrorista en Honduras junto a la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cártel del Diablo.

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La detención ocurrió en la colonia Independencia de ese sector sampedrano.

Debido a las marcas en su piel vinculadas a esta estructura, se le procesará bajo el nuevo marco penal.

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Durante la intervención, las fuerzas de seguridad le incautaron un teléfono, que será utilizado como evidencia de las actividades ilícitas que realiza la pandilla en la zona.

Tras el procedimiento, los agentes remitieron al sospechoso ante el Ministerio Público bajo cargos de asociaciones terroristas en perjuicio del orden público.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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