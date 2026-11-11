Capturan a "Mata Carriles", supuesto 18, en la Rivera Hernández

San Pedro Sula. Un supuesto miembro de la pandilla 18 fue detenido este miércoles durante un operativo policial en el sector Rivera Hernández, San Pedro Sula.

Se trata de David Antonio Carvajal Cerrato, alias "Mata Carriles", quien, según el informe, tiene 12 años de pertenecer a la organización delictiva, considerada terrorista en Honduras junto a la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cártel del Diablo.