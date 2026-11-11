Capturan a "Mata Carriles", supuesto 18, en la Rivera Hernández

San Pedro Sula. Un supuesto miembro de la pandilla 18 fue detenido este miércoles durante un operativo policial en el sector Rivera Hernández, San Pedro Sula.
Se trata de David Antonio Carvajal Cerrato, alias "Mata Carriles", quien, según el informe, tiene 12 años de pertenecer a la organización delictiva, considerada terrorista en Honduras junto a la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cártel del Diablo.
La detención ocurrió en la colonia Independencia de ese sector sampedrano.
Debido a las marcas en su piel vinculadas a esta estructura, se le procesará bajo el nuevo marco penal.
Durante la intervención, las fuerzas de seguridad le incautaron un teléfono, que será utilizado como evidencia de las actividades ilícitas que realiza la pandilla en la zona.
Tras el procedimiento, los agentes remitieron al sospechoso ante el Ministerio Público bajo cargos de asociaciones terroristas en perjuicio del orden público.