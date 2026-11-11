León XIV se despide de Argentina: “Me he sentido como en casa”

Luján, Argentina. “Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, así se despidió este miércoles León XIV de Argentina tras celebrar una misa ante dos millones de fieles en el santuario de Nuestra Señora de Luján.

“Queridos hermanos y hermanas: doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido papa Francisco. Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible”, dijo el papa estadounidense y peruano antes de viajar a Perú para la última etapa de su gira por Latinoamérica.

Exclamó ante la multitud que llegó al santuario de la patrona del país: “¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!”, después de haber pasado tres días en el país y visitar Córdoba, además de la capital.