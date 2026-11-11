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León XIV se despide de Argentina: “Me he sentido como en casa”

“¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!”, dijo el papa León XIV después de haber pasado tres días en el país y visitar Córdoba, además de la capital

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 10:01 -
  • Agencia EFE
León XIV se despide de Argentina: “Me he sentido como en casa”

El papa León XIV se despide al final de una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján este miércoles, a la cual acudieron más de dos millones de fieles antes de continuar su gira sudamericana en Perú, en Luján (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Luján, Argentina. “Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, así se despidió este miércoles León XIV de Argentina tras celebrar una misa ante dos millones de fieles en el santuario de Nuestra Señora de Luján.

“Queridos hermanos y hermanas: doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido papa Francisco. Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible”, dijo el papa estadounidense y peruano antes de viajar a Perú para la última etapa de su gira por Latinoamérica.

Exclamó ante la multitud que llegó al santuario de la patrona del país: “¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!”, después de haber pasado tres días en el país y visitar Córdoba, además de la capital.

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“La imagen de la Virgen de Luján que hoy nos acompaña llegó a estas tierras en una carreta y ya no quiso continuar su camino, se quedó para siempre con ustedes. El Sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión en otros lugares, allí donde el Señor lo envía, pero quiere decirles que los lleva a todos en su corazón”, añadió.

Y continuó: “Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera. Que los pueblos del norte con sus cerros y valles, del sur con sus imponentes glaciares, del este con sus ríos y selvas, y del oeste con sus cordilleras majestuosas, den gloria al Señor por tantos dones recibidos y, en su nombre, vayan y anuncien el Evangelio con alegría y gratitud”.

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