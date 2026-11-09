Milei descarta incluir al papa León XIV en el debate "rastrero político"

Buenos Aires, Argentina. El presidente argentino, Javier Milei, evitó opinar sobre el discurso que pronunció el domingo el papa León XIV en su primera jornada de visita a Argentina para no involucrar al pontífice en lo que definió como el “debate rastrero de la política local”.

“A mí me pareció una ponencia superlativa y hay muchos elementos de muchísimo valor, pero prefiero guardarlo para mí”, afirmó el mandatario en una entrevista en el canal LN+ después de su encuentro con el papa en el auditorio del antiguo Centro Cultural Kirchner (CCK), rebautizado por el líder ultraderechista como Palacio Libertad , donde León XIV dio su primer discurso en el país.

“Lo que yo le diga de lo que he apreciado del discurso del papa va a tener una lectura política y yo no quiero caer en esa miserabilidad de estar poniendo al santo padre en el debate rastrero de la política local, que además se caracteriza por una baja calidad y pésimo nivel intelectual”, agregó.