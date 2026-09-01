Milei sobre declaración de Trump: el reclamo argentino de Malvinas es una "causa sagrada"

Buenos Aires. El presidente argentino, Javier Milei, dijo este martes que el reclamo de las islas Malvinas es la causa "mas importante y sagrada" de los ciudadanos de su país en agradecimiento a la declaración de Donald Trump, quien dijo que Washington podría cambiar su postura y defender la soberanía argentina del archipiélago frente al Reino Unido. “Ayer ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, afirmó Milei en una entrevista con radio El Observador. El presidente estadounidense afirmó el lunes que su Gobierno está evaluando su postura sobre las Malvinas, administradas por el Reino Unido: “Siempre reviso todas las posiciones, esa es apenas una entre muchas”, respondió el presidente estadounidense a la pregunta de un periodista en la Casa Blanca.

Las declaraciones de Trump introducen un nuevo elemento en la política del Gobierno de Milei en el reclamo de la soberanía del archipiélago, después de que el mandatario argentino asegurara en agosto que la alianza con Estados Unidos era la "llave" para recuperarlo. “Estados Unidos ha cambiado su visión estratégica del mundo, mira esto desde una perspectiva política y es necesario un aliado confiable en el paso del Atlántico al Pacífico. Argentina está cumpliendo con todas esas condiciones y esa es la llave que nos va a permitir recuperar Malvinas”, dijo Milei a inicios de agosto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Días después, el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, descartó que existiera un cambio en la política de Washington.

Estados Unidos tiene "una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, dijo Lamelas al canal argentino TN. Estados Unidos ha tenido históricamente una posición neutral en la disputa de soberanía de las Malvinas, aunque ha reconocido la administración británica del archipiélago. Milei ha defendido que el reclamo argentino debe resolverse por la vía diplomática tras lo ocurrido durante el Mundial 2026, cuando los jugadores de la selección argentina exhibieron una pancarta con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" tras vencer a Inglaterra en las semifinales.