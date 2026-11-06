Argentina pinta murales para recibir al papa León XIV

Buenos Aires. Argentina recibirá este domingo al papa León XIV con un gran despliegue de homenajes en las ciudades por las que pasará la visita apostólica de cuatro días, entre ellos distintos murales de enormes dimensiones con su imagen y figura en Luján, Claypole y Córdoba. El muralismo tiene en el país suramericano un presente muy activo y la llegada del Sumo Pontífice motorizó a distintos organismos y Gobiernos locales a cubrir los muros de antiguas fábricas, puentes y otros edificios con imágenes alegóricas del papa junto a figuras de la devoción católica. En Luján, centro de grandes peregrinaciones religiosas ubicado a unos 70 kilómetros al oeste de Buenos Aires, se inaugurará un mural bajo el puente de la ruta de entrada a la ciudad donde León XIV brindará su última misa multitudinaria, en la que se espera la participación de al menos un millón de personas.

El mural bajo el puente representa al actual papa ya su inmediato antecesor, Francisco , argentino fallecido en 2025 que durante su período como arzobispo de Buenos Aires impulsó la organización Familia Grande Hogar de Cristo, la cual realizó con varios de sus integrantes el diseño y la pintura del homenaje. En las casas de Familia Grande Hogar de Cristo cientos de jóvenes reciben asistencia y tratamiento contra adicciones, y estarán presentes el martes 10, un día antes de la llegada de León a Luján, para inaugurar la pieza de arte callejero con misa y bautismo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El papá tiene agendada una recorrida al Pequeño Cottolengo Don Orione, un hogar para personas con discapacidad en Claypole, a unos 25 kilómetros de la capital argentina, por lo que la alcaldía de Almirante Brown, a la que pertenece esa localidad, encargó una serie de murales alusivos en la zona.

Un antiguo reservorio de agua de unos treinta metros de altura, compuesto de tres cilindros enormes de concreto y cercano al hogar, fue decorado con pinturas colosales de los rostros de Francisco, León XIV y el sacerdote italiano Luis Orione , fundador del Cottolengo. El artista plástico Tin fue el encargado de realizar la obra, y dijo a EFE que "nunca había hecho algo tan grande". Apeló a la experiencia de otro muralista argentino, Alfredo Segatori, quien se sumó a la "odisea", como la describe, en la que debieron capear el sostenido clima lluvioso de los últimos meses para terminar el homenaje a tiempo.