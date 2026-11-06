Estados Unidos pide mantener la paz y respetar instituciones en Paraguay

Asunción, Paraguay. Estados Unidos pidió este viernes, en medio del comienzo del juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, mantener la paz y respetar las instituciones democráticas, cuando el país suramericano está sumido en una crisis política y financiera tras el cierre del banco privado Ueno Bank. En un mensaje difundido en X, la Embajada de Washington en Asunción indicó que su país "expresa su solidaridad con el pueblo paraguayo durante la situación que atraviesa en este momento". "Alentamos, como amigo y aliado del Paraguay, a que las autoridades y el pueblo paraguayo mantengan la paz y respeten sus instituciones democráticas", concluyó el breve mensaje.

Santiago Peña permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay , ya que legisladores oficialistas dejaron sin cuórum la sesión conjunta convocada para votar su renuncia y así poder activar el mecanismo de sucesión tras declarar la vacancia del cargo. Si fuera destituido por el Parlamento, Peña perdería los fueros de senador vitalicio, que conservaría con la renuncia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Paraguay atraviesa por una crisis política después de que el Banco Central (BCP) ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno Bank , una institución que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.