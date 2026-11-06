Niña de 7 años y joven de 18 mueren tras accidente de bus en Francia

París, Francia. Una niña de 7 años y un joven de 18 fallecieron este viernes en un accidente de un autobús de línea regional en el este de Francia, que se saldó también con tres heridos en situación crítica y una veintena menos graves. El autobús, que circulaba entre Lyon y Bourg-en-Bresse y transportaba a 49 personas -entre ellas a 15 menores-, se salió de la carretera y chocó violentamente contra un árbol sobre las 7 hora local por causas aún desconocidas. La envergadura del accidente fue tal que se movilizaron 102 bomberos, 58 vehículos y 50 gendarmes, así como cuatro helicópteros y ocho equipos del SMUR (servicio móvil de emergencias y reanimación).

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, colgó en X un mensaje de condolencias a los afectados: "Mis pensamientos están con sus familias y allegados, así como con todas las personas afectadas por esta tragedia. Mi agradecimiento a los bomberos, a los equipos médicos y a las fuerzas de seguridad movilizados sobre el terreno para socorrer a las víctimas". El ministro de Transportes de Francia, Philippe Tabarot, se trasladó hasta Lent, localidad del departamento de Ain (este) donde se produjo el suceso, y habló del "enorme trauma" provocado por el siniestro, que recordó al sucedido en enero de 2025 en Châteaudun (centro). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entonces, un bus escolar conducido por un chófer que dio positivo en cannabis se accidentó y provocó la muerte de una estudiante de 15 años, además de 20 heridos.

Tabarot explicó que, de momento, el conductor del autobús siniestrado este viernes -él mismo herido y que tuvo que ser rescatado de entre los restos del vehículo- dio negativo en los primeros análisis de drogas que se le efectuaron. El de alcohol, obligatorio antes de arrancar, ya había dado negativo. "El conductor, que ciertamente es joven y novel, ya había sido sometido a varios controles, en particular de estupefacientes; y no solo tras el siniestro de hoy, sino también hace ya tres semanas", señaló el ministro. Asimismo, el autobús había pasado varias revisiones técnicas desde 2024 y la carreta del siniestro había contado con obras de mejoras recientemente. La Fiscalía de Bourg-en-Bresse abrió una investigación por homicidio vial.