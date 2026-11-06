Peña pide al Senado de Paraguay 72 horas para preparar su defensa en el juicio político

Asunción, Paraguay. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió este viernes al Senado un plazo de 72 horas para preparar su defensa en el juicio político que deberá afrontar a raíz de la intervención de Ueno Bank, una entidad con la que tenía vínculos y cuyo cierre ha dejado congelado los fondos de miles de clientes. "He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa", informó el mandatario en X, al explicar que recibió a las 22:15 del jueves (01:13 GMT del viernes) una acusación de 15 páginas y anexos de unas 300 fojas (folios que componen el expediente) en su contra.

Peña permanece formalmente en la Presidencia, después de que el Congreso no aceptara la renuncia que presentó en medio del debate de los diputados para formalizar el comienzo de un juicio político. El gobernante terminó salpicado por la crisis en la que quedó sumido el país después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenase el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno, lo que ha desatado los reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, mientras existe expectativa por los millonarios fondos públicos, en su mayoría procedentes de pensiones, que están en la institución privada. El Banco Central detectó que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En su mensaje en X, Peña rechazó poder defenderse "en menos de 12 horas" y advirtió que "eso no es debido proceso".

"Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles", aseguró Peña, que difundió en las redes una carta que envió al presidente del Senado, el oficialista Basilio Núñez, con su solicitud.

He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso.Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles. — Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026