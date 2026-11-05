Tabla de posiciones Liga Nacional: Real España tropieza, Motagua festeja y Marathón sonríe

Real España tropezó en su visita al estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, donde el Génesis le arrebató un empate 1-1 que lo aleja del liderato de la Liga Nacional de Honduras, tras la décimo tercera jornada del Torneo Apertura 2026. El equipo del español Juan Ignacio Martínez se adelantó con gol de penal de Eddie Hernández, pero en el último suspiro, en el minuto 95 del tiempo de descuento apareció Carlos Arzú con un remate de cabeza para frustrar las aspiraciones de los aurinegros y firmar el agónico empate.

La Máquina llegó a 28 puntos, los mismos que tiene el Motagua, pero el Real España tiene mejor diferencia de goles y por eso se ubicó en el segundo puesto de la tabla de posiciones, bajando al Ciclón Azul al tercer lugar. En la cima del campeonato se mantiene el Olimpia con 32 puntos, a los que llegó después de la histórica goleada de 8-0 que le metió al Juticalpa FC, la noche del miércoles en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Marathón se mantuvo en el cuarto escalón de la tabla de posiciones. El Monstruo Verde se olvidó de su última derrota contra Motagua y volvió al triunfo venciendo por 3-1 a un Platense que se hunde más en el fondo de la clasificación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Dos goles del delantero argentino Nicolás Messiniti y uno del mediocampista hondureño Tomás Sorto firmaron la victoria de los verdolagas en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Ángelo Norales hizo el tanto del descuento porteño.

Así, el conjunto de Silvio Rudman sigue cuarto con 25 puntos, queda a tres de Real España y Motagua y le saca una ventaja de 8 unidades al quinto que es el Olancho FC, que el miércoles no pasó del empate 0-0 frente a los Lobos de la UPNFM, que son sextos con 16 puntos, mismos que el Estrella Roja, séptimo. En el otro partido del día, el CD Choloma no pasó del empate 0-0 contra el Atlético Independiente en el estadio Rubén Deras. Los maquileros son octavos con 14 puntos y el cuadro de Siguatepeque es décimo con 12 unidades, al igual que el Génesis. En el sótano de la tabla de posiciones quedan Platense penúltimo con 8 puntos y Juticalpa FC último con 6 unidades.

RESULTADOS DE LA JORNADA 13: