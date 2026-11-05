Marathón vs Platense EN VIVO hoy ver partido Liga Nacional Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Marathón se mide este jueves contra Platense con el objetivo de volver al triunfo tras dos partidos consecutivos sin ganar. El Monstruo Verde buscará la victoria en el estadio Olímpico Metropolitano en el partido que cierra la actividad de la décimo tercera jornada del Torneo Apertura 2026.

El equipo verdolaga quiere dar vuelta a la página después de caer 2-0 en su visita al Motagua en Tegucigalpa en la fecha pasada. Para este compromiso, el técnico argentino Silvio Rudman confía en los botines del delantero Nicolás Messiniti, quien ya sabe lo que es anotarle a los porteños en este torneo (marcó en el 1-1 de la primera vuelta) y espera reencontrarse con el gol tras la sequía en la capital.

Rudman apuesta en la alineación titular por acompañar a Messiniti en ataque con el hondureño Alberth Elis, así como el colombiano Yairo Moreno y apoyados por Brian Farioli y Damin Ramírez.

Por su parte, el panorama del Platense es mucho más complejo. El Tiburón llega golpeado tras sufrir una dura derrota por 4-1 frente a Olancho FC. Con los cambios recientes en el banquillo y situados en el fondo de la tabla, el margen de error para los escualos es nulo si quieren escapar de la zona roja del descenso.

Reynaldo Tilguath manda de inicio a Cristhian 'Pin' Gutiérrez, Manuel Salinas, Edwin Solani Solano y Georgie Welcome, en quienes confía para buscar su primer triunfo en el banquillo selacio.