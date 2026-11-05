Marathón vs Platense EN VIVO hoy ver partido Liga Nacional Honduras

Marathón se mide este jueves contra Platense con el objetivo de volver al triunfo tras dos partidos consecutivos sin ganar. El Monstruo Verde buscará la victoria en el estadio Olímpico Metropolitano en el partido que cierra la actividad de la décimo tercera jornada del Torneo Apertura 2026.
El equipo verdolaga quiere dar vuelta a la página después de caer 2-0 en su visita al Motagua en Tegucigalpa en la fecha pasada. Para este compromiso, el técnico argentino Silvio Rudman confía en los botines del delantero Nicolás Messiniti, quien ya sabe lo que es anotarle a los porteños en este torneo (marcó en el 1-1 de la primera vuelta) y espera reencontrarse con el gol tras la sequía en la capital.
Rudman apuesta en la alineación titular por acompañar a Messiniti en ataque con el hondureño Alberth Elis, así como el colombiano Yairo Moreno y apoyados por Brian Farioli y Damin Ramírez.
Por su parte, el panorama del Platense es mucho más complejo. El Tiburón llega golpeado tras sufrir una dura derrota por 4-1 frente a Olancho FC. Con los cambios recientes en el banquillo y situados en el fondo de la tabla, el margen de error para los escualos es nulo si quieren escapar de la zona roja del descenso.
Reynaldo Tilguath manda de inicio a Cristhian 'Pin' Gutiérrez, Manuel Salinas, Edwin Solani Solano y Georgie Welcome, en quienes confía para buscar su primer triunfo en el banquillo selacio.
Horario y dónde ver el Marathón vs Platense
El partido entre Marathón y Platense arranca a las 7.30 de la noche en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.
Además, el compromiso se podrá ver en vivo por la señal de televisión de Deportes TVC.
ALINEACIONES TITULARES:
MARATHÓN: 1. Jonathan Rougier, 16. Natanael Martínez, 2. Henry Figueroa, 4. Javier Rivera, 19. David Aguilera, 8. Tomas Sorto, 10. Damín Ramírez, 9. Brian Farioli, 72. Yairo Moreno, 11. Nicolás Messiniti y 77. Alberth Elis.
Entrenador: Silvio Rudman.
PLATENSE: 1. Merling Paz, 3. Rubén García, 24. Mario Moncada, 6. Jefferson Castillo, 8. Jefferson Palacios, 13. Maynor Arzú, 14. Eduardo Urbina, 22. Cristhian Gutiérrez, 23. Manuel Salinas, 30. Edwin Solano y 12. Georgie Welcome.
Entrenador: Reynaldo Tilguath.
Los números de Marathón vs Platense:
Dominio histórico: En 212 enfrentamientos previos, Marathón manda con claridad con 89 victorias, 80 empates y 43 derrotas.
Fortaleza en casa: Los verdes suman 8 partidos consecutivos sin perder como locales en liga (6 victorias y 2 empates), ganando sus últimos tres encuentros de manera consecutiva.
La gran pesadilla escuala: Platense acumula 21 partidos consecutivos sin poder ganarle a Marathón jugando como visitante, registrando 9 empates y 12 derrotas. Es la racha más larga de los torneos cortos de la Liga Nacional para los sampedranos recibiendo a este rival.
Ojo a los banquillos: Silvio Rudman mantiene un invicto de 5 partidos como local al frente de Marathón (4 triunfos y 1 empate). En la vereda de enfrente, Reynaldo Tilguath —nuevo estratega de Platense— buscará romper su mala racha personal, ya que ha perdido los 5 partidos que ha dirigido como visitante frente a Marathón.