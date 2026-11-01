Olancho FC le mete una goleada al Platense y frustra el debut de Reynaldo Tilguath

Olancho FC cerró con autoridad la jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Los Potros hicieron respetar su casa y firmaron una contundente goleada de 4-1 sobre Platense en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, en un partido donde Jerry Bengtson y Joanderson de Jesús Assis fueron las grandes figuras.
El encuentro también marcó el debut de Reynaldo Tilguath en el banquillo del conjunto escualo, luego de la salida de Raúl Cáceres. Sin embargo, el estreno del nuevo entrenador no fue el esperado, pues su equipo recibió cuatro golpes en una tarde complicada en Juticalpa.
Olancho FC no tardó en tomar el control del compromiso. Apenas al minuto 8, Jerry Bengtson abrió el marcador con un certero cabezazo. La jugada comenzó en la mitad de la cancha, donde Yemerson Cabrera recibió el balón y habilitó a Joanderson, quien desde la banda izquierda envió un centro preciso para que el delantero hondureño mandara el balón al fondo de la red.
La conexión entre los Potros volvió a funcionar cuatro minutos después. Al 12, Joanderson nuevamente apareció por el sector izquierdo para sacar un centro al área. Yemerson Cabrera prolongó el balón de cabeza y Jerry Bengtson, bien ubicado, volvió a ganar por arriba para firmar su doblete y establecer el 2-0.
Platense no encontraba respuestas ante la intensidad del conjunto olanchano, que aprovechó los espacios para seguir haciendo daño. Al minuto 30 llegó el tercer tanto de la tarde. Joanderson recibió un pase filtrado, se acomodó dentro del área y sacó un remate que terminó venciendo al guardameta Manuel Loaiza para ampliar la diferencia.
El brasileño todavía tenía reservado otro momento de calidad. Apenas comenzaba el segundo tiempo, al minuto 50, recibió un espectacular pase al espacio de Camellito Delgado. Joanderson controló y ante la salida del portero, definió con un elegante toque por encima de Loaiza para colocar el 4-0 y completar su doblete.
Con una amplia ventaja, Olancho FC manejó el desarrollo del encuentro, mientras Platense intentaba encontrar el camino para descontar. La anotación de los visitantes llegó al minuto 67, cuando Brandon Santos aprovechó un centro de Maynor Arzú para vencer la resistencia del conjunto local y establecer el definitivo 4-1.
De esta manera, los Potros celebraron una importante victoria ante su afición y escalaron hasta la quinta posición de la tabla con 26 puntos. Por su parte, Platense tuvo un amargo estreno bajo la dirección de Reynaldo Tilguath y continúa en la undécima casilla con apenas ocho unidades.