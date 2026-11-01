Olancho FC le mete una goleada al Platense y frustra el debut de Reynaldo Tilguath

Olancho, Honduras.

Olancho FC cerró con autoridad la jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Los Potros hicieron respetar su casa y firmaron una contundente goleada de 4-1 sobre Platense en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, en un partido donde Jerry Bengtson y Joanderson de Jesús Assis fueron las grandes figuras. El encuentro también marcó el debut de Reynaldo Tilguath en el banquillo del conjunto escualo, luego de la salida de Raúl Cáceres. Sin embargo, el estreno del nuevo entrenador no fue el esperado, pues su equipo recibió cuatro golpes en una tarde complicada en Juticalpa.

Olancho FC no tardó en tomar el control del compromiso. Apenas al minuto 8, Jerry Bengtson abrió el marcador con un certero cabezazo. La jugada comenzó en la mitad de la cancha, donde Yemerson Cabrera recibió el balón y habilitó a Joanderson, quien desde la banda izquierda envió un centro preciso para que el delantero hondureño mandara el balón al fondo de la red. La conexión entre los Potros volvió a funcionar cuatro minutos después. Al 12, Joanderson nuevamente apareció por el sector izquierdo para sacar un centro al área. Yemerson Cabrera prolongó el balón de cabeza y Jerry Bengtson, bien ubicado, volvió a ganar por arriba para firmar su doblete y establecer el 2-0.