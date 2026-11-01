Gobierno de Nasry Asfura y taxistas acuerdan bono de compensación económica

Tegucigalpa, Honduras. El presidente Nasry Asfura y representantes del sector taxi alcanzaron un acuerdo para evitar una paralización de labores, mediante compromisos relacionados con una compensación económica y medidas para mejorar el servicio de transporte.

Durante la reunión se abordaron acciones para reducir los costos operativos, acelerar la conversión de las unidades a gas LPG y establecer un mecanismo de compensación para los transportistas. También se discutió el combate a la ilegalidad y la competencia desleal en un rubro que funciona bajo un sistema de concesiones y regulación estatal.

El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, calificó el encuentro como “súper productivo” y explicó que uno de los compromisos es establecer un mecanismo más eficiente para atender las necesidades del sector.

Como parte del acuerdo, las autoridades y los dirigentes del transporte elaborarán una base de datos para identificar cuántos taxis circulan en el país, cuáles utilizan LPG vehicular y cuántos todavía funcionan con gasolina. Con ese registro se calculará la compensación económica que recibirán los operadores.

El bono podría comenzar a entregarse en octubre de 2026 y extenderse durante los últimos tres meses del año. Rigoberto Cerrato, presidente de la Asociación de Taxistas Unidos de Honduras (Ataxuh), confirmó que el Gobierno otorgará la compensación entre octubre y diciembre, aunque precisó que el monto todavía no está definido y esperan establecerlo durante esta semana.

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Tras la reunión, Cerrato descartó que los taxistas vayan a paralizar sus unidades y señaló que el compromiso alcanzado con el presidente Asfura fue aceptable para los transportistas, por lo que queda sin efecto la posibilidad de suspender el servicio.

El acuerdo se produce en medio de los incrementos en los precios de los combustibles, pese a que el Gobierno mantiene subsidios para el diésel, la gasolina regular y el LPG vehicular.