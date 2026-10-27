Gobierno destinará L300 millones a proyectos de infraestructura vial en Intibucá

Las obras buscan mejorar la conectividad entre los municipios de Santa Lucía, Magdalena y Camasca, en una zona fronteriza con El Salvador.

Intibucá, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, encabezó este martes la apertura de ofertas para la ejecución de proyectos de infraestructura vial en el departamento de Intibucá, con una inversión estimada de 300 millones de lempiras.

Asfura estuvo acompañado por el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, y el alcalde de Santa Lucía, Eligio Cedillo, entre otras autoridades.

También se intervendrá otro tramo carretero con el objetivo de fortalecer la comunicación vial entre las comunidades de esta región del país.

Durante la actividad, el mandatario explicó que uno de los proyectos contempla la construcción de un bulevar de concreto hidráulico entre Santa Lucía y Magdalena.

“Estamos abriendo las ofertas aquí el día de hoy. La conectividad entre municipios va a venir a mejorar realmente el país, las comunidades”, expresó el gobernante durante el acto.

El presidente indicó que las propuestas presentadas por dos empresas pasarán por un proceso de evaluación técnica antes de definir la adjudicación de los contratos.

“Hay que adjudicar en las próximas dos, o tres semanas. Después del análisis técnico de las ofertas que presentaron dos compañías, vamos a tratar de que esté a finales de noviembre o por lo menos en diciembre”, detalló Asfura.

El mandatario también se refirió a las medidas económicas implementadas por el Gobierno para reducir el impacto del incremento internacional de los combustibles en la economía de las familias hondureñas. Explicó que el Estado está absorbiendo parte de esos costos mediante los mecanismos de apoyo establecidos.

En materia de salud, informó que cuatro caravanas médicas se encuentran desplegadas en diferentes regiones del país y aseguró que las acciones para reducir la mora quirúrgica y ampliar el acceso a los servicios médicos continuarán durante su administración.

“Es un programa no de seis meses, no de un rato, es un programa hasta que termine mi Gobierno”, afirmó.

En educación, Asfura destacó los preparativos para distribuir 10 millones de libros de texto durante el próximo año escolar y anunció un programa de formación tecnológica que contempla beneficiar a 60,000 docentes mediante becas educativas de Google.

Asimismo, mencionó la instalación de antenas de Starlink en centros educativos, principalmente en comunidades rurales, para ampliar el acceso a internet.

El presidente reiteró que su administración busca atender las necesidades de la población mediante proyectos y acciones concretas. “No me gusta hablar, me gusta hacer, me gusta resolver, me gusta escuchar a la gente, cuáles son sus verdaderos problemas”, manifestó.