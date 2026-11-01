  1. Inicio
  2. · Deportes

Tabla de posiciones Liga Nacional: Motagua desplaza a Marathón y Olimpia aguanta el ritmo

Olimpia sigue una jornada más en la cima, Real España le respira de cerca y Motagua se mete en la pelea.

Tabla de posiciones Liga Nacional: Motagua desplaza a Marathón y Olimpia aguanta el ritmo

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional tras el triunfo de Motagua contra Marathón.

La jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras dejó un importante movimiento en la tabla de posiciones luego de la victoria de Motagua por 2-0 sobre Marathón, en un resultado que le permitió al Ciclón Azul escalar en el campeonato.

Las Águilas tuvieron como protagonista a Denis Meléndez, quien firmó un doblete para darle los tres puntos al conjunto azul. Con este triunfo, Motagua alcanzó los 25 puntos y desplazó al Monstruo Verde, que se quedó con 22 unidades y cayó al cuarto puesto.

En la parte alta de la clasificación, Olimpia continúa como líder tras alcanzar los 29 puntos, luego de imponerse con autoridad por 3-0 al CD Choloma en un duelo disputado en el Estadio Rubén Deras.

Por su parte, Real España es el máximo perseguidor del conjunto dirigido por Eduardo Espinel y permanecen en la segunda posición con 27 unidades luego de su victoria de 3-1 sobre Juticalpa FC.

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el triunfo de Motagua ante Marathón.

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el triunfo de Motagua ante Marathón.

La jornada también dejó triunfos importantes para Estrella Roja y Lobos UPNFM. El conjunto de Danlí derrotó 3-1 al Independiente y llegó a 16 puntos, mientras que los universitarios protagonizaron un emocionante 4-3 frente a Génesis FC para alcanzar las 15 unidades.

La fecha 12 todavía tiene pendiente el enfrentamiento entre Olancho FC y Platense FC, compromiso que podría generar nuevos movimientos en la clasificación del Apertura 2026 para cerrar el telón de la decimosegunda ronda.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias