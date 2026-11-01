Tabla de posiciones Liga Nacional: Motagua desplaza a Marathón y Olimpia aguanta el ritmo

La jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras dejó un importante movimiento en la tabla de posiciones luego de la victoria de Motagua por 2-0 sobre Marathón, en un resultado que le permitió al Ciclón Azul escalar en el campeonato.

Las Águilas tuvieron como protagonista a Denis Meléndez, quien firmó un doblete para darle los tres puntos al conjunto azul. Con este triunfo, Motagua alcanzó los 25 puntos y desplazó al Monstruo Verde, que se quedó con 22 unidades y cayó al cuarto puesto.

En la parte alta de la clasificación, Olimpia continúa como líder tras alcanzar los 29 puntos, luego de imponerse con autoridad por 3-0 al CD Choloma en un duelo disputado en el Estadio Rubén Deras.

Por su parte, Real España es el máximo perseguidor del conjunto dirigido por Eduardo Espinel y permanecen en la segunda posición con 27 unidades luego de su victoria de 3-1 sobre Juticalpa FC.