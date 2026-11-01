Falta de presupuesto impide instalar circuitos especializados de terrorismo y femicidios

Tegucigalpa, Honduras. La falta de presupuesto mantiene pendiente la instalación de varios circuitos judiciales especializados ordenados por el Congreso Nacional, debido a que el Poder Judicial no dispone de los recursos necesarios para contratar personal, habilitar instalaciones y garantizar su funcionamiento, confirmó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz. “Los circuitos especializados no se han podido implementar por temas presupuestarios, todavía se tienen deudas con el Poder Judicial que impiden su creación; trabajamos con lo que se tiene disponible”, explicó Díaz a LA PRENSA al referirse a las dificultades que enfrenta la institución para cumplir con las disposiciones aprobadas por el Legislativo. El magistrado señaló que, ante la insuficiencia de recursos, el Poder Judicial tendría que realizar ajustes internos para habilitar los nuevos órganos jurisdiccionales. Sin embargo, consideró que lo más conveniente sería que el Congreso Nacional aprobara una asignación presupuestaria adicional que permita garantizar su funcionamiento. Uno de los proyectos pendientes es el circuito judicial especializado en terrorismo, cuya creación fue anunciada por el Congreso Nacional el 19 de septiembre de 2026, después de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad acordara declarar terroristas a determinadas estructuras criminales.

El 23 de septiembre, cuatro días después del anuncio, el Congreso aprobó por unanimidad la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, contenida en el Decreto Legislativo 208-2026 y publicada ese mismo mes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La legislación incorpora disposiciones para proteger la seguridad y la identidad de jueces y personal auxiliar en determinadas circunstancias. Sin embargo, la aprobación de la normativa no significa que el circuito judicial ya esté funcionando. Al 1 de noviembre de 2026, no hay evidencia de que sus órganos jurisdiccionales hayan sido instalados formalmente.

Circuitos pendientes de femicidios