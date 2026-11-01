Nuevos módulos de máxima seguridad listos para albergar a delincuentes calificados de terroristas

Tegucigalpa, Honduras. Entre paredes de concreto reforzado y vigilados las 24 horas del día permanecerán las personas acusadas por Asociación Terrorista en los Módulos de Máxima Seguridad construidos en los Centros Penitenciarios de Ilama, Santa Bárbara denominado El Pozo; Morocelí, El Paraíso “La Tolva” y el que se construye en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas). Estos módulos tendrán una capacidad aproximada para albergar a 1,774 personas acusadas por Asociación Terrorista, permitiendo contar con espacios especializados para la ubicación y custodia de esta población penitenciaria, bajo condiciones de seguridad reforzadas y mecanismos de supervisión permanente, además de esto, no tendrán acceso al sistema eléctrico, los pasillos de los módulos permanecerán iluminados todo el día.

La construcción y adecuación de estos espacios responde a la necesidad de fortalecer la infraestructura penitenciaria y establecer mayores controles sobre las personas vinculadas a estructuras criminales, evitando que desde los establecimientos penitenciarios continúen desarrollándose actividades ilícitas que pongan en riesgo la seguridad de la población hondureña.

Los acusados podrán reunirse con sus abogados una vez a la semana, sin tener contacto físico ya que la reunión será en el área de locutorios bajo vigilancia tecnológica y personal.

Lucha frontal contra los terroristas

Estas acciones están contempladas en la Ley Especial de Combate a Asociaciones Terroristas, Maras, Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y otras medidas adoptadas por el Gobierno de la República con la finalidad de devolver la seguridad, paz y tranquilidad al pueblo hondureño, operadores de justicia, entre otros sectores de la sociedad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La vigilancia durante las 24 horas del día constituye uno de los componentes fundamentales del funcionamiento de estas áreas. A través de controles permanentes, el personal penitenciario con el uso de tecnología de última generación mantiene supervisión sobre los movimientos y las actividades de los internos, mientras estos se dirigen al área de duchas o salen a los 30 minutos

para realizar ejercicio físico que es dirigido por las mismas autoridades en cumplimiento de los nuevos protocolos establecidos para los establecimientos de máxima seguridad.

Disponibilidad de espacios

En el Centro Penitenciario de Ilama, conocido como El Pozo, se construyó un módulo para albergar a 1,472 terroristas, estas instalaciones forman parte de la infraestructura especializada con la que cuenta el sistema penitenciario para mantener bajo estrictas medidas de seguridad a personas consideradas de alta peligrosidad, según lo indicado en la Ley Especial. Por su parte, el Centro Penitenciario de Morocelí, La Tolva, también dispone de espacios destinados para 214 sospechosos. Su infraestructura de máxima seguridad permite desarrollar procedimientos de custodia y supervisión acordes con las exigencias operativas.