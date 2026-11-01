Allanan lujosa vivienda de tiktoker y encuentran arsenal, droga y dólares

Wendy Jeanette Durán Bocanegra, conocida en redes sociales como ‘Sociallywendyy’, fue capturada durante una diligencia judicial en una lujosa vivienda del sector de Pance, en Cali, Colombia, donde las autoridades encontraron armas de fuego, municiones, dólares y sustancias estupefacientes.
El procedimiento comenzó como una diligencia de embargo y secuestro por el presunto incumplimiento en el pago del alquiler del inmueble. Sin embargo, durante la inspección, los funcionarios localizaron elementos que dieron paso a una investigación penal.
Uno de los primeros hallazgos se produjo en un clóset, donde encontraron 977 cartuchos calibre 5,56 milímetros, utilizados en armas largas. Posteriormente, las autoridades reportaron el decomiso de un fusil Colt de fabricación estadounidense.
De acuerdo con los reportes, el arma es calibre 5,56 milímetros y sus características no corresponderían al inventario de la Fuerza Pública colombiana. También fueron encontradas dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, con sus respectivos cargadores.
Entre el material incautado se contabilizó un cargador adicional con 35 cartuchos, dos miras holográficas y un adaptador de luz y láser. Los elementos quedaron bajo investigación para establecer su procedencia y finalidad.
En la vivienda también había 4.844 dólares estadounidenses en efectivo, una máquina contadora de billetes, dos grameras digitales, un teléfono celular y dos computadores portátiles. Además, se reportó el hallazgo de sustancias estupefacientes, aunque no se detalló su tipo ni cantidad.
Según la información divulgada sobre el procedimiento, Durán manifestó que no contaba con permisos para tener el material bélico, por lo que fue detenida en flagrancia. La Fiscalía le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.
La creadora de contenido no aceptó los cargos y un juez de control de garantías ordenó su medida de aseguramiento en un centro penitenciario. Posteriormente, fue enviada a la cárcel de Jamundí, mientras avanza el proceso judicial.
El caso tomó otra dimensión luego de que se conociera que Durán figuraba como escolta acreditada de Securbel Ltda., una empresa de seguridad cuya licencia fue cancelada y que es investigada por presuntamente entregar acreditaciones a personas vinculadas con organizaciones criminales, según una publicación de EL TIEMPO.
El registro de la influencer en esa compañía aparece como no vigente. La investigación sobre Securbel incluye señalamientos de la Fiscalía por haber expedido una certificación laboral a Juan Carlos Castro, alias ‘Pichi Belén’, y acreditado como escolta a Jhon Alexander Calderón, conocido como ‘Largo’.
El representante legal de la empresa, el capitán retirado José Ómar Urrego Chitiva, fue capturado en 2025. De acuerdo con la información publicada, se allanó a cargos y permanece bajo detención domiciliaria.
Otra línea de investigación está relacionada con James Parrino, estadounidense de 49 años con quien Durán contrajo matrimonio el 7 de septiembre de 2026 en Palmira. Las autoridades buscan establecer si se trata del mismo hombre que fue capturado en Nueva York en 2010 por su presunta participación en una red de tráfico de ketamina.
En aquel caso, las autoridades estadounidenses investigaron durante 18 meses una organización que importaba ketamina desde Asia para distribuirla en Estados Unidos. La operación contó con participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA), según los antecedentes divulgados por EL TIEMPO.
Sin embargo, ese medio informó que el proceso contra el hombre detenido en Nueva York fue cerrado. Por ahora, las autoridades verifican si aquel James Parrino es el esposo de la influencer y si existe alguna relación entre sus antecedentes y los elementos encontrados en la vivienda de Cali.
Según fuentes citadas por EL TIEMPO, el expediente contra Durán pasó a un despacho judicial de Bogotá. La investigación busca establecer el origen del armamento, la procedencia del dinero y las posibles conexiones con la empresa de seguridad, mientras la creadora de contenido permanece privada de libertad.
En sus redes sociales, Durán compartía publicaciones sobre viajes, estilo de vida y rutinas de bienestar. Su nombre cobró notoriedad tras el procedimiento judicial del 23 de octubre, que convirtió una diligencia por el presunto incumplimiento del pago del alquiler en una investigación por el hallazgo de armas, municiones y otros elementos.