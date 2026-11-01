  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

Allanan lujosa vivienda de tiktoker y encuentran arsenal, droga y dólares

Una diligencia por presuntos arriendos impagos terminó con la captura de la tiktoker Wendy Durán, en la casa hallaron un fusil, dos pistolas, 977 cartuchos, dólares y droga

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 14:10 -
  • Bladimir Ocon
Allanan lujosa vivienda de tiktoker y encuentran arsenal, droga y dólares
1 de 17
Leer el artículo

Wendy Jeanette Durán Bocanegra, conocida en redes sociales como ‘Sociallywendyy’, fue capturada durante una diligencia judicial en una lujosa vivienda del sector de Pance, en Cali, Colombia, donde las autoridades encontraron armas de fuego, municiones, dólares y sustancias estupefacientes.
Allanan lujosa vivienda de tiktoker y encuentran arsenal, droga y dólares
2 de 17
Leer el artículo

El procedimiento comenzó como una diligencia de embargo y secuestro por el presunto incumplimiento en el pago del alquiler del inmueble. Sin embargo, durante la inspección, los funcionarios localizaron elementos que dieron paso a una investigación penal.
Allanan lujosa vivienda de tiktoker y encuentran arsenal, droga y dólares
3 de 17
Leer el artículo

El procedimiento comenzó como una diligencia de embargo y secuestro por el presunto incumplimiento en el pago del alquiler del inmueble. Sin embargo, durante la inspección, los funcionarios localizaron elementos que dieron paso a una investigación penal.
Allanan lujosa vivienda de tiktoker y encuentran arsenal, droga y dólares
4 de 17
Leer el artículo

Uno de los primeros hallazgos se produjo en un clóset, donde encontraron 977 cartuchos calibre 5,56 milímetros, utilizados en armas largas. Posteriormente, las autoridades reportaron el decomiso de un fusil Colt de fabricación estadounidense.
Allanan lujosa vivienda de tiktoker y encuentran arsenal, droga y dólares
5 de 17
Leer el artículo

De acuerdo con los reportes, el arma es calibre 5,56 milímetros y sus características no corresponderían al inventario de la Fuerza Pública colombiana. También fueron encontradas dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, con sus respectivos cargadores.
Allanan lujosa vivienda de tiktoker y encuentran arsenal, droga y dólares
6 de 17
Leer el artículo

Entre el material incautado se contabilizó un cargador adicional con 35 cartuchos, dos miras holográficas y un adaptador de luz y láser. Los elementos quedaron bajo investigación para establecer su procedencia y finalidad.
Allanan lujosa vivienda de tiktoker y encuentran arsenal, droga y dólares
7 de 17
Leer el artículo

En la vivienda también había 4.844 dólares estadounidenses en efectivo, una máquina contadora de billetes, dos grameras digitales, un teléfono celular y dos computadores portátiles. Además, se reportó el hallazgo de sustancias estupefacientes, aunque no se detalló su tipo ni cantidad.
Allanan lujosa vivienda de tiktoker y encuentran arsenal, droga y dólares
8 de 17
Leer el artículo

Según la información divulgada sobre el procedimiento, Durán manifestó que no contaba con permisos para tener el material bélico, por lo que fue detenida en flagrancia. La Fiscalía le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.
Allanan lujosa vivienda de tiktoker y encuentran arsenal, droga y dólares
9 de 17
Leer el artículo

La creadora de contenido no aceptó los cargos y un juez de control de garantías ordenó su medida de aseguramiento en un centro penitenciario. Posteriormente, fue enviada a la cárcel de Jamundí, mientras avanza el proceso judicial.
Allanan lujosa vivienda de tiktoker y encuentran arsenal, droga y dólares
10 de 17
Leer el artículo

El caso tomó otra dimensión luego de que se conociera que Durán figuraba como escolta acreditada de Securbel Ltda., una empresa de seguridad cuya licencia fue cancelada y que es investigada por presuntamente entregar acreditaciones a personas vinculadas con organizaciones criminales, según una publicación de EL TIEMPO.
Allanan lujosa vivienda de tiktoker y encuentran arsenal, droga y dólares
11 de 17
Leer el artículo

El registro de la influencer en esa compañía aparece como no vigente. La investigación sobre Securbel incluye señalamientos de la Fiscalía por haber expedido una certificación laboral a Juan Carlos Castro, alias ‘Pichi Belén’, y acreditado como escolta a Jhon Alexander Calderón, conocido como ‘Largo’.
Allanan lujosa vivienda de tiktoker y encuentran arsenal, droga y dólares
12 de 17
Leer el artículo

El representante legal de la empresa, el capitán retirado José Ómar Urrego Chitiva, fue capturado en 2025. De acuerdo con la información publicada, se allanó a cargos y permanece bajo detención domiciliaria.
Allanan lujosa vivienda de tiktoker y encuentran arsenal, droga y dólares
13 de 17
Leer el artículo

Otra línea de investigación está relacionada con James Parrino, estadounidense de 49 años con quien Durán contrajo matrimonio el 7 de septiembre de 2026 en Palmira. Las autoridades buscan establecer si se trata del mismo hombre que fue capturado en Nueva York en 2010 por su presunta participación en una red de tráfico de ketamina.
Allanan lujosa vivienda de tiktoker y encuentran arsenal, droga y dólares
14 de 17
Leer el artículo

En aquel caso, las autoridades estadounidenses investigaron durante 18 meses una organización que importaba ketamina desde Asia para distribuirla en Estados Unidos. La operación contó con participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA), según los antecedentes divulgados por EL TIEMPO.
Allanan lujosa vivienda de tiktoker y encuentran arsenal, droga y dólares
15 de 17
Leer el artículo

Sin embargo, ese medio informó que el proceso contra el hombre detenido en Nueva York fue cerrado. Por ahora, las autoridades verifican si aquel James Parrino es el esposo de la influencer y si existe alguna relación entre sus antecedentes y los elementos encontrados en la vivienda de Cali.
Allanan lujosa vivienda de tiktoker y encuentran arsenal, droga y dólares
16 de 17
Leer el artículo

Según fuentes citadas por EL TIEMPO, el expediente contra Durán pasó a un despacho judicial de Bogotá. La investigación busca establecer el origen del armamento, la procedencia del dinero y las posibles conexiones con la empresa de seguridad, mientras la creadora de contenido permanece privada de libertad.
Allanan lujosa vivienda de tiktoker y encuentran arsenal, droga y dólares
17 de 17
Leer el artículo

En sus redes sociales, Durán compartía publicaciones sobre viajes, estilo de vida y rutinas de bienestar. Su nombre cobró notoriedad tras el procedimiento judicial del 23 de octubre, que convirtió una diligencia por el presunto incumplimiento del pago del alquiler en una investigación por el hallazgo de armas, municiones y otros elementos.
Cargar más fotos