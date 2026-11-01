Motagua conquista el 'Clásico de las Emes' y asesta duro golpe a Marathón en la Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

El Estadio Nacional Chelato Uclés vistió sus mejores galas para albergar un compromiso de alta tensión, donde los locales estaban obligados a reivindicarse ante su exigente afición tras el duro golpe sufrido a mitad de semana.

Motagua encontró el bálsamo perfecto para sanar sus heridas tras quedar eliminado en semifinales de Copa Centroamericana 2026 y derrotó este domingo con autoridad a Marathón (2-0) en una nueva edición del Clásico de las M's, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras .

La eliminación en Copa había dejado un ambiente de profunda incertidumbre y críticas hacia la institución azul. Sin embargo, el cuerpo técnico y los futbolistas entendieron que la mejor respuesta debía darse sobre el terreno de juego, transformando la frustración en una exhibición de carácter, orden táctico y contundencia ofensiva frente a uno de sus más enconados rivales de la Liga Nacional.

Desde el silbatazo inicial, el Ciclón Azul impuso condiciones y se adueñó del mediocampo, asfixiando la salida de un Marathón que se vio superado por la intensidad del rival.

La presión ejercida por los dirigidos de Javier López dio frutos rápidamente, permitiendo que su ofensiva encontrara los espacios necesarios para habilitar a sus delanteros y poner en constantes aprietos al arquero Jonathan Rougier, quien poco pudo hacer ante el vendaval.

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La efectividad que le había faltado al equipo en el plano internacional reapareció en el momento más oportuno de la campaña. Con transiciones rápidas y una sólida contundencia frente al arco, Motagua logró romper el cero con el doblete de su capitán Denis Meléndez (28' y 39'), desatando la euforia en las graderías de un recinto capitalino que coreó con entusiasmo cada una de las anotaciones.

Por su parte, el 'Monstruo' intentó reaccionar mediante cambios en la segunda mitad con los atacantes Alberth Elis y Nayrobi Vargas, buscando explotar las bandas, pero se topó con una defensiva azul totalmente concentrada y dispuesta a defender su ventaja a capa y espada.

Los zagueros motagüenses duplicaron esfuerzos en cada cobertura, anulando casi por completo las principales armas de ataque del conjunto sampedrano. El portero Luis Ortiz tuvo un par de intevenciones que evitaron el descuento de la visita.

Este triunfo representa mucho más que tres puntos en la tabla de posiciones para el nido azul. En términos anímicos, la victoria funciona como un auténtico punto de quiebre que devuelve la confianza al plantel y calma las turbulentas aguas que amenazaban la estabilidad del club tras el fracaso en el torneo de la Concacaf, demostrando que el equipo tiene la jerarquía para pelear el título local.

Con este resultado, Motagua no solo se consolida en los puestos de privilegio del campeonato (tercero con 25 unidades), sino que envía un mensaje contundente a sus demás competidores de la Liga Nacional.

El vigente monarca del fútbol hondureño ha dejado claro que, a pesar de los tropiezos y las adversidades que puedan presentarse en el camino, mantiene intacto el hambre de gloria y el espíritu combativo.

La afición del Ciclón Azul despidió a sus futbolistas entre aplausos y cánticos de apoyo, reconociendo el notable esfuerzo y la entrega demostrada para limpiar la imagen del equipo.

Ahora, con las heridas del pasado reciente completamente sanadas, Motagua se enfoca de lleno en el torneo doméstico, con la firme convicción de seguir sumando triunfos que los acerquen cada vez más hacia un nuevo campeonato.