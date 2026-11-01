Histórico Mauricio Dubón: gana tercer Guante de Oro y logra hazaña sin precedentes en MLB

Estados Unidos.

El béisbol hondureño celebra un nuevo logro histórico. Mauricio Dubón conquistó su tercer Guante de Oro de las Grandes Ligas, luego de ser reconocido como el mejor jugador utility defensivo de la Liga Nacional durante la temporada 2026, vistiendo la camiseta de los Bravos de Atlanta.

El pelotero sampedrano continúa agrandando su legado en el béisbol estadounidense. Después de ganar este prestigioso reconocimiento en 2023 y 2025 con los Astros de Houston, Dubón volvió a destacar por su capacidad defensiva, esta vez en la Liga Nacional.

Este nuevo reconocimiento tiene un significado especial para su carrera, ya que se convierte en el primer jugador en conquistar el Guante de Oro como utility en ambas ligas de las Grandes Ligas y en temporadas consecutivas, tras conseguirlo en 2025 y 2026.

Dubón tuvo una destacada campaña con Atlanta, equipo al que llegó después de su etapa con Houston. Durante la temporada regular disputó 153 partidos, registró un promedio de bateo de .276, conectó 158 imparables, 12 cuadrangulares e impulsó 73 carreras.

Una de sus principales virtudes fue nuevamente la versatilidad para desempeñarse en diferentes posiciones del terreno de juego. El hondureño tuvo participación en cinco posiciones: campocorto, jardín izquierdo, jardín central, tercera base y segunda base.