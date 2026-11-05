Chico advierte que Honduras debe proteger su principal motor económico

San Pedro Sula, Honduras. "No se puede hablar de competitividad nacional si no se protege al valle de Sula, una de las regiones que constituye uno de los principales motores económicos del país", advirtió Arnaldo Martínez, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), durante el Foro de Infraestructura 2026. En su intervención, Martínez recordó que la calidad de la infraestructura no se mide únicamente por cuánto cuesta construirla, sino por su capacidad de proteger vidas y mantenerse en funcionamiento cuando más se necesita.

El evento reunió a autoridades gubernamentales, líderes gremiales, expertos internacionales y especialistas del sector construcción, quienes analizaron proyectos viales, obras de protección hidráulica, saneamiento y modelos de inversión público-privada. Pese a la importancia de los temas abordados, las autoridades municipales de San Pedro Sula y los responsables de la infraestructura de la ciudad no estuvieron presentes en el encuentro, donde se discutieron proyectos necesarios para proteger a los habitantes del valle de Sula y fortalecer el desarrollo de la capital industrial. Entre las prioridades identificadas para San Pedro Sula destaca el tratamiento de las aguas residuales, una necesidad que requiere inversiones y soluciones a largo plazo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La jornada se convirtió en un espacio de diálogo técnico y estratégico entre los diferentes sectores, con el propósito de identificar las obras prioritarias para mejorar la competitividad y reducir la vulnerabilidad de la región.

Durante la apertura participaron Arnaldo Martínez, presidente de la Chico; Daniel Goldstein, presidente de Cenosa, y Juan Carlos García, ministro de la Presidencia, quienes coincidieron en la importancia de priorizar y coordinar las inversiones estructurales que demanda esta zona productiva del país. "La infraestructura estratégica representa el motor fundamental para el desarrollo sostenible e integral de Honduras. El Valle de Sula es el corazón económico del país, por lo que identificar, priorizar y exponer técnicamente proyectos de alto impacto permite elevar la competitividad de toda la nación mediante alianzas sólidas y visión de futuro", destacó la dirigencia de la Chico.