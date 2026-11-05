Choloma e Independiente firman un empate que no le sirve a ninguno: así quedan en la tabla

Choloma, Honduras.

El CD Choloma y el Club Atlético Independiente no pasaron del empate 0-0 en el estadio Rubén Deras, en un compromiso donde ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con los tres puntos, pero carecieron de contundencia frente a la portería. El resultado dejó un sabor amargo para los dos clubes, que buscaban escalar posiciones en la recta final del Torneo Apertura 2026. Las Panteras Negras estuvieron cerca de abrir el marcador al minuto 15, cuando construyeron una peligrosa jugada por la banda derecha que terminó con un remate de Luis Meléndez. El disparo pasó rozando el travesaño de la portería defendida por José Mariano Pineda, quien respiró tranquilo ante el peligroso acercamiento del conjunto visitante.

El Choloma también respondió y tuvo una buena oportunidad al minuto 33. Axel Alvarado encontró espacio para sacar un potente derechazo, pero su remate se marchó por encima de la portería de Michael Perelló. Los Toros Bravos intentaban aprovechar su condición de local, aunque no conseguían encontrar el camino hacia el gol.

Antes del descanso, los locales volvieron a generar peligro y estuvieron muy cerca de romper la igualdad. Al minuto 44, Capeluto conectó un cabezazo que llevaba dirección de gol, pero la defensa del Independiente apareció oportunamente para despejar la pelota sobre la misma línea y evitar la caída de su portería.

En el complemento, el CD Choloma mantuvo la presión y al minuto 57 encontró otra ocasión importante para adelantarse en el marcador. Sin embargo, Michael Perelló se convirtió en protagonista con una espectacular intervención bajo los tres palos, evitando el gol de los maquileros y enviando el balón al tiro de esquina. Pese a los intentos de ambos conjuntos, el marcador no volvió a moverse. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Así quedaron en la tabla de posiciones

Con este empate, Choloma e Independiente dejaron escapar una oportunidad importante para acercarse a los puestos de clasificación. Los Toros Bravos llegaron a 14 puntos y permanecen en la octava posición, mientras que las Panteras Negras alcanzaron 12 unidades en el décimo lugar. Juticalpa continúa en el último puesto y solamente restan tres jornadas para el cierre de las vueltas regulares.

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