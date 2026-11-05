Mora quirúrgica se agrava y supera los 7,400 pacientes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. La espera por una cirugía en los hospitales públicos de Honduras sigue prolongándose para miles de pacientes. Hasta octubre de 2026, un total de 7,411 hondureños acumulaban más de tres meses sin recibir una intervención quirúrgica, una cifra que refleja el crecimiento de la mora pese a las medidas anunciadas por las autoridades sanitarias para reducirla. Los registros oficiales de la Secretaría de Salud (Sesal) muestran que, entre agosto y octubre, la mora quirúrgica aumentó en 2,164 pacientes, equivalente al 41.2% en apenas dos meses. En agosto se contabilizaban 5,247 personas con más de 90 días de espera. Para septiembre, la cifra subió a 6,397 y en octubre alcanzó los 7,411 pacientes. Esto significa que durante septiembre se incorporaron 1,150 personas a la mora y otras 1,014 en octubre.

El incremento coincide con los 49 días de asambleas informativas del Colegio Médico de Honduras (CMH), durante los cuales se redujeron las consultas externas y las cirugías programadas en diferentes hospitales públicos. Las protestas respondían a reclamos por pagos pendientes y el cumplimiento de compromisos laborales con el Gobierno. El director del Hospital Escuela, Darío Zúniga, reconoció que la interrupción de los servicios dejó más de 20,000 consultas externas y alrededor de 400 cirugías electivas pendientes de reprogramación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El funcionario advirtió que recuperar la atención perdida podría tomar alrededor de seis meses, debido a la cantidad de pacientes que necesitan nuevas fechas para sus procedimientos.

Hospitales con mayor mora

El Hospital Escuela concentra una de las situaciones más críticas. De los 2,847 pacientes que permanecían en lista de espera en octubre, 2,488 habían superado los 90 días sin ser operados, equivalentes al 87% del total. En el Hospital General del Sur, en Choluteca, la situación también es preocupante. De 1,120 pacientes que esperan una intervención, 933 acumulan más de tres meses de retraso, lo que representa el 83% de la lista.