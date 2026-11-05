Renuncia el presidente de Paraguay tras escándalo por cierre de Ueno Bank

Asunción, Paraguay. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo este jueves 5 de noviembre, en medio de una profunda crisis política y financiera desatada por la intervención y cierre de Ueno Bank, entidad que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus fondos, según informaron medios paraguayos. "He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", declaró en un video difundido en la red social X.

Peña, que solo se ha comunicado desde el martes pasado, cuando fue intervenido Ueno, a través de redes sociales, aseguró enfrentar "uno de los momentos más difíciles" de su vida y vaticinó que será la historia la que "se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir". "También quiero pedir disculpas al pueblo. Si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", dijo, tras asegurar que su prioridad es la "tranquilidad de los paraguayos". Sobre su renuncia, indicó que la presenta "con absoluto respeto" a la Constitución y a los mecanismos institucionales y democráticos, y manifestó su deseo de que a los afectados por el cierre de Ueno bank se les "garantice la devolución de esos recursos". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Su propio partido anunció respaldo al juicio político

La decisión se produjo después de que el expresidente paraguayo Horacio Cartes, actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), anunciara que el Partido Colorado respaldaría el juicio político contra Peña, retirándole así el apoyo de su propia agrupación política.

Cartes comunicó su postura mediante un mensaje publicado en la red social X, en el que manifestó que su partido no estaría del lado de quienes consideró responsables del perjuicio a los fondos públicos, privados y de los jubilados. También confirmó que acompañaría el proceso de destitución para restablecer la institucionalidad del país. Cartes fue uno de los principales impulsores de la candidatura presidencial de Peña en las elecciones de 2023 y mantiene influencia dentro de la estructura del Partido Colorado.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/3CIOMiegrG — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) November 5, 2026

La renuncia de Peña se produjo mientras la Cámara de Diputados debatía una solicitud de juicio político presentada por legisladores opositores y disidentes del oficialismo. La acusación, respaldada inicialmente por 35 firmas, también incluía al vicepresidente Pedro Alliana.

Entre los señalamientos contra Peña figuraban presuntos conflictos de intereses por sus antiguos vínculos empresariales con Ueno Holding, conglomerado del que formaba parte el banco intervenido, así como cuestionamientos relacionados con operaciones financieras, recursos públicos y fondos del Instituto de Previsión Social.

El cierre de Ueno Bank