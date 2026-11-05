Seis muertos y nueve heridos tras un aparatoso incendio en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- Seis personas murieron este jueves y otras nueve resultaron heridas en un aparatoso incendio que afectó a una vivienda de tres niveles en el vecindario de Sunset Park, en el distrito neoyorquino de Brooklyn, cuyo origen aún se desconoce, informó el Departamento de Bomberos de la ciudad. Cuatro de las víctimas, todas adultas, fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que los otros dos fallecieron después de ser trasladadas a hospitales de esa zona, con una numerosa población latina y asiática. Los bomberos rescataron a varias personas que habían quedado atrapadas en la planta baja, en la parte trasera de la vivienda, detrás de las rejas de las ventanas, según detalló el departamento.

También se produjo un derrumbe parcial de una escalera dentro de la casa cuando los bomberos luchaban contra las llamas. "Al llegar, encontramos fuego en todos los pisos: sótano, planta baja y primer piso; las llamas salían por todas las ventanas y nos recibieron en la puerta principal", indicó Kevin Woods, jefe de operaciones del Departamento de Bomberos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cuatro civiles resultaron con lesiones que no representan riesgo para sus vidas, mientras que tres bomberos y dos policías resultaron con heridas leves por el incendio, que comenzó después de la una de la madrugada.