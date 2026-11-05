Cristiano Ronaldo y su enorme gesto con la esposa de Jesús de Miguel, futbolista fallecido

Este ejemplar accionar reafirma el compromiso de Cristiano Ronaldo con los valores humanos fuera del terreno de juego. El astro luso, quien a principios de año expandió su imperio empresarial al adquirir el 25 % de las acciones de la entidad andaluz a través de su firma CR7 Sports Investments, ya se había manifestado previamente de manera pública ante la catástrofe.