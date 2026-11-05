Cristiano Ronaldo y su enorme gesto con la esposa de Jesús de Miguel, futbolista fallecido

Digno de aplaudir. Cristiano Ronaldo ha tenido un noble gesto con la esposa y familia de Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que murió tras un choque con un rival en la disputa de un partido de la Segunda División de España.
La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, continúa provocando numerosas muestras de dolor en el fútbol internacional. Uno de los últimos en sumarse ha sido Cristiano Ronaldo con un enorme gesto.
Jesús de Miguel falleció el martes, 3 de noviembre, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde permanecía ingresado en cuidados intensivos desde la noche anterior.
El delantero español, de 30 años, había sufrido un fuerte impacto durante el encuentro disputado el lunes entre el CD Tenerife y el FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
El incidente se produjo cuando el futbolista disputaba un balón dividido con el guardameta visitante, Jesús Owono. El choque obligó a intervenir a los servicios médicos sobre el terreno de juego y a trasladar al atacante en ambulancia al centro hospitalario.
Pese a los esfuerzos del personal sanitario, el club confirmó su fallecimiento durante la mañana del martes, una noticia que dejó consternados a sus compañeros, aficionados y al conjunto del fútbol español.
El delantero portugués ha compartido una fotografía del jugador tinerfeñista a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, acompañada de un breve mensaje de condolencias dirigido especialmente a sus familiares.
“Una tragedia. Sin palabras... Mucho ánimo a la familia. Que descanse en paz”, escribió Cristiano Ronaldo, sumándose así al homenaje que el mundo del fútbol está rindiendo a Jesús de Miguel tras su trágico fallecimiento.
En medio de esta conmoción, Cristiano Ronaldo ha dado un paso más al frente con una relevante medida de apoyo a la esposa del futbolista y sus allegados.
La UD Almería, club del cual la leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo es copropietario, anunció que donará de forma íntegra los ingresos de taquilla de su próximo encuentro contra el Tenerife a la familia de Jesús de Miguel.
La loable iniciativa benéfica, impulsada en estrecha colaboración con el Fondo de Inversión Saudí donde milita Cristiano Ronaldo en Arabia, tiene como objetivo central brindar un sustento económico directo y un acompañamiento sólido a la esposa e hija del atacante fallecido.
Adicionalmente, la directiva del Almería, respaldada firmemente por su presidente y el consorcio de propiedad, extendió una invitación formal para que los allegados de Jesús de Miguel puedan asistir al palco del estadio si sus circunstancias personales y emocionales se lo permiten, sirviendo como una muestra de máximo respeto institucional.
Este ejemplar accionar reafirma el compromiso de Cristiano Ronaldo con los valores humanos fuera del terreno de juego. El astro luso, quien a principios de año expandió su imperio empresarial al adquirir el 25 % de las acciones de la entidad andaluz a través de su firma CR7 Sports Investments, ya se había manifestado previamente de manera pública ante la catástrofe.
Con este noble gesto corporativo y humano, respaldado por la visibilidad global que aporta la figura del atacante portugués Cristiano Ronaldo, el club demuestra que la compasión y el apoyo mutuo en momentos de profunda oscuridad están muy por encima de cualquier rivalidad deportiva dentro del césped.
La recaudación total del partido operará de esta manera como un puente solidario de asistencia financiera inmediata para la familia de Jesús de Miguel, dejando en claro el inmenso corazón de la institución y validando el constante estatus del astro portugués como un referente de grandeza tanto en el ámbito deportivo como en el filantrópico.