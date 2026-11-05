Jesús de Miguel: desgarrador adiós y familia rompe el silencio con una petición

En estos momentos tan difíciles para nosotros, queremos agradecer de corazón todas las palabras, todas las muestras de cariño, apoyo y respeto que estamos recibiendo tras el fallecimiento de Jesús."No tenemos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto que nos está llegando. Gracias a todas las personas que se han acordado de él, a sus compañeros, amigos, aficionados y a todos los clubes que han querido trasladarnos sus condolencias y acompañarnos en este momento tan doloroso", señalaron.