Jesús de Miguel: desgarrador adiós y familia rompe el silencio con una petición

El silencio, las lágrimas y el dolor marcaron el último adiós a Jesús de Miguel, en una despedida cargada de sentimientos en la que familiares, amigos y seres queridos se reunieron para acompañarlo hasta su última morada.
El fútbol español vive días de profundo dolor tras la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, quien falleció el martes 3 de noviembre de 2026, a los 30 años, después de sufrir un grave incidente durante un partido frente al FC Andorra.
Pese a los esfuerzos médicos, el delantero falleció el martes 3 de noviembre, a los 30 años. La noticia provocó una profunda conmoción en el fútbol español y numerosas muestras de solidaridad hacia sus familiares, sus compañeros y el CD Tenerife.
La muerte de un futbolista en plena actividad profesional recuerda de forma dolorosa la fragilidad de la vida. Lo que comenzó como una jugada más dentro de un partido terminó convirtiéndose en una tragedia que dejó de lado el resultado y cualquier rivalidad deportiva.
El silencio ha marcado este jueves el funeral del delantero del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el martes tras un golpe sufrido por el portero del Andorra, Jesús Owono en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
Al funeral, oficiado en la localidad toledana de Navahermosa, han acudido numerosos representantes del mundo del fútbol y vecinos del pueblo, que arroparon a la familia del futbolista.
En este pueblo de Los Montes de Toledo, de unos 3.500 habitantes, pasó temporadas durante su infancia el futbolista, por lo que los vecinos de Navahermosa han coincidido en señalar este jueves que el suceso es "una pena y una injusticia".
Y es que desde el martes 3 de noviembre, día en que falleció De Miguel, de 30 años, la pena ha invadido las calles de Navahermosa, pueblo de sus padres y abuelos y cuyo Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial en señal de duelo.
Los restos mortales del jugador llegaron a primera hora de este jueves al tanatorio de Navahermosa y la llegada de la plantilla y el cuerpo técnico del CD Tenerife, vestidos de riguroso luto, ha sido uno de los momentos más emotivos de la jornada.
Fue un momento profundamente conmovedor, de esos en los que las palabras parecen quedarse cortas ante la tristeza de tener que despedir a alguien que deja una huella imborrable en la vida de quienes tuvieron la dicha de conocerlo.
El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente y el presidente de la Federación Española de Fútbol Rafael Louzán asistieron este jueves en Navahermosa al funeral del futbolista Jesús de Miguel, fallecido el pasado martes a los 30 años a consecuencia del golpe que sufrió en el partido contra el Andorra.
En medio del dolor, las personas que llegaron para darle el último adiós encontraron un espacio para recordar su vida, compartir sentimientos y rendir homenaje a su memoria.
Integrantes del Tenerife al momento de llegar a darle el último adiós a su compañero.
El sepelio se convirtió en una oportunidad para honrar su memoria y acompañar a sus seres queridos en uno de los momentos más dolorosos que puede atravesar una familia. Aunque la partida deja un vacío imposible de llenar de inmediato, el amor compartido y los recuerdos construidos a lo largo de la vida se convierten en un refugio en medio de la tristeza.
Tras recibir todo el amor del mundo, la familia del futbolista ha querido agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas en estos días tan difíciles.
"Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él", han expresado en un comunicado leído este jueves por el representante del jugador ante los medios de comunicación.
En estos momentos tan difíciles para nosotros, queremos agradecer de corazón todas las palabras, todas las muestras de cariño, apoyo y respeto que estamos recibiendo tras el fallecimiento de Jesús."No tenemos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto que nos está llegando. Gracias a todas las personas que se han acordado de él, a sus compañeros, amigos, aficionados y a todos los clubes que han querido trasladarnos sus condolencias y acompañarnos en este momento tan doloroso", señalaron.
Petición de la familia: "Por ello, pedimos, desde el máximo respeto, que se preserve nuestra intimidad y la de todas las personas que nos están acompañando en estos momentos. Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación así requiere."
"Entendemos el cariño, el interés y las muestras de apoyo que está despertando su pérdida y os estamos profundamente agradecidos. Gracias por quererle, por recordarle y por acompañarnos", cerró diciendo la familia.