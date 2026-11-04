Katie Suárez muere tras ser atacada cuando corría por un sendero en Nueva York

El hecho ocurrió el viernes 30 de octubre, cuando la joven, identificada como Katie Suárez , salió a correr por un camino cercano a Bay Parkway y Cropsey Avenue. Según la información difundida, Suárez se preparaba para participar en el Maratón de Nueva York cuando fue atacada por una persona cuya identidad no ha sido establecida.

Nueva York, Estados Unidos . Una joven corredora falleció la noche del lunes 2 de noviembre, después de permanecer tres días hospitalizada por las lesiones que sufrió durante un ataque mientras realizaba su rutina de ejercicio en un sendero de Brooklyn , Nueva York.

La ausencia de la joven alertó a su familia. Al notar que no regresaba de correr, su padre salió a buscarla, en medio de la preocupación por no tener noticias de ella.

Tras el ataque, Katie Suárez fue trasladada al hospital NYU Langone-Brooklyn, donde permaneció en estado crítico durante tres días. Su familia confirmó que falleció la noche del lunes, luego de permanecer bajo atención médica.

La muerte de la joven generó consternación entre sus familiares, quienes informaron sobre el desenlace después de varios días de incertidumbre por su estado de salud. Katie Suárez tenía 28 años y practicaba el atletismo como parte de su rutina.

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La Policía de Nueva York mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a la persona responsable. Hasta la información difundida, las autoridades no habían anunciado detenciones relacionadas con el caso.

Como parte de las acciones para obtener información, las autoridades ofrecieron una recompensa de 10,000 dólares a quien aporte datos que permitan identificar al responsable del ataque contra la corredora.

El caso ocurrió mientras Katie Suárez se preparaba para participar en el Maratón de Nueva York, una competencia para la que entrenaba al momento de los hechos. La joven había salido de su vivienda para realizar una actividad deportiva cuando fue atacada.

La investigación continúa sin que se haya informado sobre personas detenidas ni sobre la identidad del agresor. Las autoridades buscan información que permita esclarecer lo ocurrido y determinar quién atacó a Katie Suárez.