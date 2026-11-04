No hay registro de que Cossette López pidiera a Trump repetir las elecciones de medio término

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Cossette López, embajadora de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), una supuesta exigencia de realizar un recuento de votos, “voto por voto”, y repetir las elecciones de medio término de Estados Unidos de 2026. La imagen también afirma que López se ofreció como jefa de una misión electoral de la OEA para supervisar el recuento de votos ante un supuesto fraude contra los republicanos. Sin embargo, las búsquedas en Google y la revisión de sus cuentas oficiales no permitieron encontrar registros de esa declaración. Además, una fuente cercana a la funcionaria desmintió que haya pronunciado esas palabras. “COSSETTE LÓPEZ EXIGE ‘VOTO POR VOTO’ EN EE. UU. ANTE SUPUESTO FRAUDE CONTRA REPUBLICANOS”, dice la descripción de la publicación difundida en Facebook, que ha sido compartida más de 700 veces desde el 3 de noviembre de 2026.

Los estadounidenses acudieron a las urnas el martes 3 de noviembre de 2026 para elegir a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, parte del Senado y distintos cargos estatales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los resultados publicados el 4 de noviembre indican que los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso, lo que representa una derrota política para el presidente Donald Trump y el Partido Republicano, informó EL HERALDO. El cambio de mayoría en el Congreso puede limitar la capacidad de Trump para impulsar su agenda durante los dos años restantes de su mandato. Por su parte, Cossette López asumió oficialmente el 18 de agosto de 2026 como embajadora y representante permanente de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos, después de haber integrado el Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño. Posteriormente, el 9 de septiembre de 2026, presentó sus cartas credenciales ante el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, durante una ceremonia celebrada en Washington, Estados Unidos. Su nombramiento corresponde a la representación diplomática de Honduras ante ese organismo internacional. Por tanto, su condición de embajadora no implica automáticamente que pueda dirigir misiones internacionales de observación electoral ni que tenga atribuciones para ordenar recuentos de votos en otros países.

Falsa petición