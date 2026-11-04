No hay registro de que Cossette López pidiera a Trump repetir las elecciones de medio término

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Cossette López, embajadora de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), una supuesta exigencia de realizar un recuento de votos, “voto por voto”, y repetir las elecciones de medio término de Estados Unidos de 2026.
La imagen también afirma que López se ofreció como jefa de una misión electoral de la OEA para supervisar el recuento de votos ante un supuesto fraude contra los republicanos.
Sin embargo, las búsquedas en Google y la revisión de sus cuentas oficiales no permitieron encontrar registros de esa declaración. Además, una fuente cercana a la funcionaria desmintió que haya pronunciado esas palabras.
“COSSETTE LÓPEZ EXIGE ‘VOTO POR VOTO’ EN EE. UU. ANTE SUPUESTO FRAUDE CONTRA REPUBLICANOS”, dice la descripción de la publicación difundida en Facebook, que ha sido compartida más de 700 veces desde el 3 de noviembre de 2026.
Los estadounidenses acudieron a las urnas el martes 3 de noviembre de 2026 para elegir a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, parte del Senado y distintos cargos estatales.
Los resultados publicados el 4 de noviembre indican que los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso, lo que representa una derrota política para el presidente Donald Trump y el Partido Republicano, informó EL HERALDO.
El cambio de mayoría en el Congreso puede limitar la capacidad de Trump para impulsar su agenda durante los dos años restantes de su mandato.
Por su parte, Cossette López asumió oficialmente el 18 de agosto de 2026 como embajadora y representante permanente de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos, después de haber integrado el Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño.
Posteriormente, el 9 de septiembre de 2026, presentó sus cartas credenciales ante el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, durante una ceremonia celebrada en Washington, Estados Unidos.
Su nombramiento corresponde a la representación diplomática de Honduras ante ese organismo internacional. Por tanto, su condición de embajadora no implica automáticamente que pueda dirigir misiones internacionales de observación electoral ni que tenga atribuciones para ordenar recuentos de votos en otros países.
Falsa petición
LA PRENSA Verifica realizó búsquedas en Google con las palabras clave “Cossette López + voto por voto + Donald Trump + repetir elecciones + medio término + Estados Unidos”. Sin embargo, no se encontraron registros en fuentes oficiales ni en medios de comunicación que documenten la supuesta propuesta.
Además, se realizaron búsquedas en otros motores de búsqueda, sin encontrar resultados que confirmen la solicitud atribuida a la funcionaria.
Como parte de la verificación, también se revisaron las cuentas oficiales de López en X e Instagram, sin localizar publicaciones, mensajes o videos en los que haya exigido un recuento de votos en las elecciones de medio término.
LA PRENSA Verifica también consultó el sitio web y las cuentas de la OEA en redes sociales (Facebook, X e Instagram), con el objetivo de comprobar si existía alguna comunicación relacionada con un recuento electoral en Estados Unidos.
La búsqueda no permitió identificar anuncios oficiales que documentaran una solicitud de Cossette López para supervisar el proceso electoral estadounidense ni una eventual designación como jefa de una misión de observación.
Además, una fuente cercana a la funcionaria desmintió que López haya realizado la supuesta declaración.
En todo caso, una representante diplomática extranjera no tiene facultades para ordenar un recuento electoral en Estados Unidos. Estos procedimientos corresponden a las autoridades competentes y deben desarrollarse conforme a la legislación de cada jurisdicción.
En conclusión, es falsa la publicación que atribuye a Cossette López una exigencia de “voto por voto” en las elecciones de Estados Unidos.