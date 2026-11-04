Honduras inicia entrega de placas de carros tras cuatro años de espera

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno del presidente Nasry Asfura inició este miércoles 4 de noviembre la entrega de placas metálicas para vehículos en Honduras, un proceso que busca atender una mora superior a 1.1 millones de identificaciones pendientes, luego de cuatro años en los que miles de propietarios circularon con permisos provisionales y placas de papel. Luis Torres, director ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), destacó que la distribución cumple el compromiso anunciado por el mandatario de reanudar la entrega durante el último trimestre de 2026. “Pueblo hondureño, se acabaron las placas de papel. No más placas de papel. Hoy entregamos placas metálicas y lo haremos de forma ordenada, de forma paulatina”, expresó.

Por su parte, Bessy Alvarado, directora del Registro Vehicular, explicó que las nuevas placas incorporan tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), con la que se busca fortalecer los controles vehiculares y la seguridad ciudadana. El sistema contempla la instalación de 40 puntos de control y 50 dispositivos lectores en diferentes lugares del país. Alvarado señaló que esta tecnología facilitará la identificación de vehículos que circulen de manera irregular y de aquellos vinculados a hechos delictivos. “No es una simple placa metálica, sino que cuenta con esta tecnología, lo cual va a brindar seguridad nacional a todos los ciudadanos que circulan por las carreteras de nuestro país”, manifestó. La mora acumulada supera 1.1 millones de placas, correspondientes a más de 500,000 automóviles y 600,000 motocicletas. Debido a la cantidad de identificaciones pendientes, el IP realizará la distribución de manera gradual y proyecta atender el rezago en aproximadamente 12 meses, con una ampliación de la cobertura a otras ciudades a partir de enero de 2027. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En esta primera etapa, el proceso está dirigido a vehículos domiciliados en Francisco Morazán y la entrega se realiza en el Centro de Atención del Centro Cívico Gubernamental (CCG). Durante noviembre se atenderán los rangos JA para automóviles y JCA para motocicletas. Los propietarios deben gestionar una cita en el portal oficial del IP, mediante las opciones “Citas en línea” y “Registro Vehicular”.

Precio de las placas