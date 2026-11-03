¿Cómo y dónde agendar la cita para reclamar la placa metálica de su vehículo?

Tegucigalpa, Honduras. Miles de conductores en el departamento de Francisco Morazán podrán finalmente sustituir los permisos provisionales de papel por las identificaciones metálicas oficiales para sus vehículos.

El Instituto de la Propiedad (IP), mediante la Dirección General de Registro Vehicular, oficializó el inicio del proceso de entrega de placas físicas a partir del miércoles 4 de noviembre de 2026.

La medida busca resolver el rezago de más de cuatro años que obligó a los propietarios de automóviles y motocicletas a circular con permisos temporales o identidades virtuales en el sistema nacional.

En esta primera etapa la distribución se concentrará de forma exclusiva en los propietarios que residan dentro del departamento de Francisco Morazán.

Las autoridades confirmaron que en las fases posteriores se habilitará la entrega progresiva en los demás departamentos y principales ciudades del territorio hondureño.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los vehículos beneficiados en esta fase inicial corresponden a las unidades de primera inscripción y a los automotores que tienen asignada una placa virtual de la serie JAA para carros y JCA para motocicletas.

El proceso de entrega se canalizará a través del Centro de Orientación y Atención al Ciudadano (COAC), ubicado en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa.

Para acudir a retirar el kit metálico, las personas interesadas deberán solicitar una cita previa obligatoria a través de la plataforma digital oficial del IP en www.ip.gob.hn.

Los usuarios con carros inscritos por primera vez en las oficinas de Los Laureles deberán agendar su cita para completar el retiro de la identificación en el Centro Cívico Gubernamental.