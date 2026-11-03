Preparan informe sobre supuestas irregularidades en ingreso de ciudadanos chinos

La indagación parlamentaria surge en respuesta a una moción exhortativa presentada ante el pleno por el diputado Kilvett Bertrand , orientada a evaluar los procesos de control migratorio y la proliferación de comercios asiáticos en distintas regiones del país.

Tegucigalpa. El Congreso Nacional, mediante una labor conjunta entre la Comisión de Migración y la Comisión de Relaciones Internacionales , prepara un informe especial para investigar las anomalías denunciadas en el ingreso de ciudadanos chinos al territorio nacional.

Las autoridades de la comisión confirmaron que han sostenido reuniones interinstitucionales con los entes de Seguridad, el Instituto Nacional de Migración y la Cancillería para recopilar la documentación requerida por la cámara legislativa.

Entre los hallazgos preliminares destaca la revisión de aproximadamente 400 visas consulares otorgadas a extranjeros bajo la categoría de inversionistas durante los últimos cuatro años.

No obstante, los análisis iniciales reflejan un incremento desproporcionado en el flujo de ingresos registrado a partir del año 2023, donde se identificó a ciudadanos con estatus irregular o con permisos de permanencia vencidos.

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Ante este panorama, la comitiva parlamentaria solicitó formalmente la intervención del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.

"Hemos identificado el tema de las visas diplomáticas que fueron extendidas a ciudadanos chinos con el fin de que fueran inversionistas. El Instituto Nacional de Migración nos ha pedido que también verifiquemos el ingreso de manera irregular y de otros que sus permisos están vencidos", expresó Lenin Valeriano, presidente de la Comisión de Migración.

La agenda de la comitiva contempla reuniones estratégicas con la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) y la Secretaría de Desarrollo Económico para auditar la emisión de permisos de operación comercial en las alcaldías.

El congresista enfatizó que el crecimiento acelerado de establecimientos orientales ha generado preocupación entre las asociaciones de micro, pequeños y medianos empresarios por supuestos esquemas de competencia desleal.

Las comisiones legislativas coordinan además la programación de un encuentro formal con la representación diplomática de la República Popular China acreditada en la capital para contrastar los hallazgos institucionales.

"Nos han denunciado muchos microempresarios y pequeños emprendedores que se han visto afectados con sus negocios, creo que es un tema de balancear la competitividad comercial en nuestro país sin menoscabar la inversión extranjera", afirmó Valeriano.

El parlamentario concluyó señalando que el documento final será entregado a la junta directiva antes de que concluya el mes de noviembre para sugerir las acciones legales o normativas que el pleno de diputados deberá adoptar.