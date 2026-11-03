Conductor choca contra dos carros estacionados, huye y deja tirada su placa en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. El video del momento exacto en el que una camioneta CR-V blanca impactó contra dos vehículos estacionados en una gasolinera, cerca de la colonia Portal del Bosque, en Tegucigalpa, quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona.

Tras el choque, el conductor huyó y dejó abandonados el bumper y la placa del automotor.

En las imágenes se observa que la camioneta, una CR-V blanca, impacta primero contra otra CR-V gris, que a su vez golpea a un automóvil tipo turismo estacionado a la par. Los vehículos estaban en el establecimiento.

Tras la colisión, el conductor de la camioneta retrocede y, durante la maniobra, se desprende el bumper junto con la placa del automotor, que quedan tirados en el estacionamiento.