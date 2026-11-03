Conductor choca contra dos carros estacionados, huye y deja tirada su placa en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. El video del momento exacto en el que una camioneta CR-V blanca impactó contra dos vehículos estacionados en una gasolinera, cerca de la colonia Portal del Bosque, en Tegucigalpa, quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona.
Tras el choque, el conductor huyó y dejó abandonados el bumper y la placa del automotor.
En las imágenes se observa que la camioneta, una CR-V blanca, impacta primero contra otra CR-V gris, que a su vez golpea a un automóvil tipo turismo estacionado a la par. Los vehículos estaban en el establecimiento.
Tras la colisión, el conductor de la camioneta retrocede y, durante la maniobra, se desprende el bumper junto con la placa del automotor, que quedan tirados en el estacionamiento.
En lugar de permanecer en el sitio, el responsable abandona la escena y deja las piezas del vehículo en el lugar donde ocurrió el choque.
El video de lo sucedido permitió captar tanto el impacto contra los dos automóviles como la posterior huida del conductor, quien no se quedó para responder por los daños ocasionados.
La grabación generó críticas en redes sociales contra el conductor por darse a la fuga después del accidente y dejar abandonados el bumper y la placa de la camioneta.