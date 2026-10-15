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Video del momento en que un policía se enfrenta a asaltantes en autolote de Comayagüela

Las cámaras de un autolote en Comayagüela grabaron el asalto a clientes y el momento en que un policía derribó a dos sospechosos antes de resultar herido de bala

Comayagüela, Honduras. El video del momento exacto en que un policía se enfrenta a asaltantes en motocicleta en un autolote de Comayagüela quedó grabado por las cámaras de videovigilancia del negocio este jueves 15 de octubre de 2026. Durante el asalto, el agente resultó herido de bala.

En las imágenes se observa a dos hombres que se acercan en una motocicleta al policía, vestido de civil, que se encontraba en el autolote y le exigen sus pertenencias, sin bajarse de la moto.

Tras cometer el asalto, los hombres intentan retirarse del lugar. En ese momento, el policía se sujeta del cuello del hombre que viajaba como pasajero en la motocicleta y consigue derribar a los dos ocupantes. La acción quedó grabada por las cámaras de seguridad del autolote.

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Sin embargo, cuando el agente intenta detener a los sospechosos, llegan un hombre y una mujer que también se movilizaban en motocicleta y ayudan a sus presuntos compinches. Durante el incidente, el policía resulta herido de bala.

El policía herido Otoniel García está asignado a la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET)

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La motocicleta en la que se transportaban los dos hombres derribados por el agente quedó abandonada en el autolote. De acuerdo con el reporte policial, las cuatro personas involucradas en el asalto huyeron del lugar.

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El informe policial indica que, a las 2:35 de la tarde, varios ciudadanos solicitaron apoyo a las autoridades después de que los asaltantes ingresaran al negocio y cometieran el robo. Los agentes que acudieron al lugar encontraron al hombre herido, quien manifestó ser miembro de la Policía.

Tras el incidente, el agente fue trasladado inicialmente a las instalaciones de la Clínica Policial. Posteriormente, fue llevado en una ambulancia al Hospital Escuela para recibir atención médica.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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