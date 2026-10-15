Video del momento en que un policía se enfrenta a asaltantes en autolote de Comayagüela

Comayagüela, Honduras. El video del momento exacto en que un policía se enfrenta a asaltantes en motocicleta en un autolote de Comayagüela quedó grabado por las cámaras de videovigilancia del negocio este jueves 15 de octubre de 2026. Durante el asalto, el agente resultó herido de bala.

En las imágenes se observa a dos hombres que se acercan en una motocicleta al policía, vestido de civil, que se encontraba en el autolote y le exigen sus pertenencias, sin bajarse de la moto.

Tras cometer el asalto, los hombres intentan retirarse del lugar. En ese momento, el policía se sujeta del cuello del hombre que viajaba como pasajero en la motocicleta y consigue derribar a los dos ocupantes. La acción quedó grabada por las cámaras de seguridad del autolote.