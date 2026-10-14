Video del momento en que sujetos armados roban moto a repartidor en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Un video muestra el momento exacto en que dos sujetos armados se bajan de un vehículo y despojan de su motocicleta a un joven repartidor de comida mientras trabajaba en la colonia Moderna de San Pedro Sula, Cortés.

El hecho quedó registrado en un video de las cámaras de videovigilancia en el que se observa cómo dos hombres se bajan de una camioneta y amenazan al repartidor con un arma de fuego para obligarlo a alejarse de la motocicleta.

En las imágenes se aprecia que uno de los sujetos apunta con el arma al trabajador, mientras su acompañante se acerca al vehículo de dos ruedas para apoderarse de él.

El repartidor se aleja de la motocicleta ante las amenazas de los asaltantes, quienes mantienen el control de la situación mientras ejecutan el robo.