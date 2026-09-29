Video del momento en que sicarios atacan a Camila cuando iba en su moto

Cauca, Colombia. Una cámara de seguridad captó el momento en que dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta atacaron a tiros a Camila Yisnei Zambrano Armero, quien se desplazaba en su propia moto por una calle del barrio Villa Docente, en el norte de Popayán. La joven murió tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.

En las imágenes se observa a la víctima avanzar en su motocicleta por la vía, mientras los dos hombres se aproximan a bordo de otra moto. El sujeto que viajaba como pasajero, ubicado en la parte trasera, sacó un arma de fuego y disparó contra Camila Zambrano mientras su acompañante conducía. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del sector y ahora las autoridades analizan las imágenes para tratar de establecer la identidad y ubicación de los presuntos responsables. Hasta el momento no se han revelado los nombres de los hombres que aparecen en el video ni se ha establecido el motivo del crimen.

Camila Yisnei Zambrano era oriunda de La Hormiga, municipio de Valle del Guamuez, Putumayo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse