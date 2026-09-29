Video del momento en que sicarios atacan a Camila cuando iba en su moto

Cauca, Colombia. Una cámara de seguridad captó el momento en que dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta atacaron a tiros a Camila Yisnei Zambrano Armero, quien se desplazaba en su propia moto por una calle del barrio Villa Docente, en el norte de Popayán.
La joven murió tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.
En las imágenes se observa a la víctima avanzar en su motocicleta por la vía, mientras los dos hombres se aproximan a bordo de otra moto. El sujeto que viajaba como pasajero, ubicado en la parte trasera, sacó un arma de fuego y disparó contra Camila Zambrano mientras su acompañante conducía.
El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del sector y ahora las autoridades analizan las imágenes para tratar de establecer la identidad y ubicación de los presuntos responsables. Hasta el momento no se han revelado los nombres de los hombres que aparecen en el video ni se ha establecido el motivo del crimen.
Camila Yisnei Zambrano era oriunda de La Hormiga, municipio de Valle del Guamuez, Putumayo.
El homicidio ha generado atención debido a que en ese mismo sector, en junio de este año, fue atacado con arma de fuego el futbolista Sebastián Rosero, quien sobrevivió al atentado. Las autoridades analizan si existe alguna relación entre ambos hechos, aunque hasta el momento no se ha confirmado una conexión.
También llamaron la atención las últimas publicaciones realizadas por Camila Zambrano en redes sociales, en las que compartía contenidos relacionados con las fumigaciones y sus posibles efectos en el departamento del Putumayo. Sin embargo, no existe información oficial que vincule esas publicaciones con su asesinato, por lo que cualquier relación corresponde a una hipótesis que deberá ser verificada.