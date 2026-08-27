Video capta el momento en que sicario mata a influencer en gimnasio

El momento exacto en que el sicario ingresa al gimnasio, se acerca a Evandro Luiz Prudente y le dispara quedó grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento, en São José dos Campos, Brasil. Las imágenes muestran a la víctima sentada en el lobby cuando el atacante irrumpe y abre fuego antes de escapar. En cuestión de segundos, el hombre armado dispara contra Prudente, de 33 años, quien no logra reaccionar ante el ataque. Después de cometer el crimen, el sospechoso sale del gimnasio y huye en una motocicleta junto con otro individuo que lo esperaba en el exterior.

Las cámaras también permitieron a los investigadores seguir parte del recorrido de los responsables. Según la Policía, antes de llegar al gimnasio, la víctima habría sido seguida por una motocicleta mientras circulaba por calles de la zona norte de São José dos Campos.

El vehículo utilizado durante la fuga fue posteriormente localizado, mientras que los investigadores continuaron siguiendo las pistas hasta Río de Janeiro. Tres hombres fueron detenidos en Itatiaia, a más de 300 kilómetros del lugar donde ocurrió el asesinato. La Policía Civil investiga ahora quién ordenó el ataque y cuál habría sido el motivo. Entre las líneas de investigación se encuentra el pasado de Prudente, quien era conocido en redes sociales como “Sheik da Postas” y tenía antecedentes por homicidio y tráfico de drogas, según información policial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse