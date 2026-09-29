Dereck Moncada en lista selecta: el récord que comparte con cracks mundiales

Dereck Moncada destaca por su velocidad y se coloca entre los jóvenes más rápidos del mundo, compartiendo un impresionante registro con una estrella del Real Madrid.
Un nuevo listado elaborado por CIES Football Observatory en colaboración con SkillCorner pone en el radar a diez futbolistas adolescentes orientados al ataque por sus registros de velocidad máxima de pico en las principales divisiones del mundo.
Entre nombres de clubes como Real Madrid, Ajax, New England Revolution y Red Bull New York aparece un hondureño: Dereck Moncada, quien sigue llamando la atención por su evolución en el fútbol europeo. Acá está el listado
10-John Montaño – Independiente Medellín (19.97 yardas/segundo). El colombiano cierra el listado mostrado por CIES con un registro de 19.97 yardas por segundo, el más alto entre los diez nombres de la gráfica. Su aparición confirma la presencia de jóvenes futbolistas sudamericanos dentro de esta medición internacional.
9-Jovan Cirić – FK Mladost (19.57 yardas/segundo). El serbio ocupa el noveno lugar y registra una de las velocidades más elevadas de los jugadores incluidos. Su presencia representa al fútbol balcánico dentro de una lista que reúne jóvenes talentos de diferentes continentes y ligas.
8-Rayane Messi– Al-Ettifaq (19.33 yardas/segundo). El francés aparece en el octavo puesto del listado con una velocidad máxima de 19.33 yardas por segundo. Su apellido despierta inmediatamente la atención, pero su inclusión en esta clasificación responde al rendimiento físico registrado en el terreno de juego y a su condición de joven futbolista ofensivo.
7-Oskar Spiten-Nysaeter – Molde (19.07 yardas/segundo). El joven noruego aparece como otra de las promesas ofensivas de esta generación. Su registro de velocidad lo coloca entre los adolescentes que están consiguiendo destacar físicamente en el fútbol profesional europeo, mientras continúa su desarrollo con el Molde.
6-Abdellah Ouazane – Ajax (17.68 yardas/segundo). El marroquí, nacido en Países Bajos, es uno de los futbolistas más jóvenes de la lista. Mediocampista del Ajax, ha comenzado a sumar minutos con el primer equipo y su aparición también ha generado expectativas en Marruecos, donde ya tuvo la oportunidad de debutar con la selección absoluta.
5-Julian Hall– New York Red Bulls (18.50 yardas/segundo). Con apenas 18 años, el atacante estadounidense continúa apareciendo entre los jóvenes ofensivos más interesantes de la MLS. Su velocidad es una de sus principales características y forma parte de una generación estadounidense que empieza a ganar protagonismo tanto en clubes como en selecciones juveniles y absolutas.
4-Dereck Moncada – FC Lugano (18.81 yardas/segundo). El hondureño ocupa el cuarto puesto y es uno de los nombres que más llama la atención de la lista. Con apenas 18 años, el atacante nacido en Talanga,, se ha adaptado al fútbol europeo y está teniendo protagonismo con el FC Lugano.
En la temporada 2026-27 registra tres goles y una asistencia en ocho apariciones de la Super League, números que lo colocan como el máximo goleador de su equipo en la liga hasta el momento. Moncada, además, no solamente destaca por su velocidad. Su capacidad para atacar espacios, encarar y jugar por las bandas le ha permitido convertirse rápidamente en una alternativa ofensiva para el Lugano.
En la selección está teniendo una gran participación en esta fecha FIFA. Ya anotó y asistió en la caída ante Surinam y en el triunfo ante Jamaica fue uno des los creadores de la jugada del gol.
3.En la selección está teniendo una gran participación en esta fecha FIFA. Ya anotó y asistió en la caída ante Surinam y en el triunfo ante Jamaica fue uno des los creadores de la jugada del gol.
2-Yan Diomande– Real Madrid (19.85 yardas/segundo). El atacante marfileño es una de las grandes apuestas jóvenes del conjunto blanco. Llegó al Real Madrid después de su paso por Leipzig y ya debutó con el primer equipo en agosto de 2026.
Su velocidad y capacidad para jugar en posiciones ofensivas lo convierten en uno de los nombres que aparecen en esta nueva generación del fútbol europeo. El propio Real Madrid lo registra como delantero y suma minutos tanto en LaLiga como en Champions.
1-Peyton Miller– New England Revolution (18.87 yardas/segundo). El estadounidense, de apenas 18 años, aparece en la primera posición del listado. Aunque actúa principalmente como defensor, también ha tenido participación como extremo izquierdo y se ha convertido en una de las jóvenes piezas importantes del New England Revolution.
Esta es la lista oficial que publicó hoy el CIES FOOTBALL OBS en su cuenta de X.