Balón de Oro cierra votaciones y giro inesperado con el ganador

El Balón de Oro es uno de los premios individuales más prestigiosos del fútbol mundial, entregado anualmente por la revista francesa France Football al futbolista considerado más destacado durante el periodo de evaluación. El galardón reconoce principalmente el rendimiento individual, la capacidad de ser decisivo, los títulos y logros colectivos, además del comportamiento deportivo. Desde 2024, la ceremonia se realiza en colaboración con la UEFA y también se entrega el Balón de Oro femenino.