Balón de Oro cierra votaciones y giro inesperado con el ganador

Las votaciones para el Balón de Oro 2026 llegaron a su final este lunes 29 de septiembre y, tras el cierre del proceso, se produjo un inesperado movimiento entre los principales candidatos al prestigioso galardón.
Las votaciones llegaron a su final después de que los 100 periodistas que integran el jurado masculino tuvieran hasta la medianoche, en horario europeo, para presentar sus elecciones.
El ganador será anunciado el próximo 26 de octubre, durante una ceremonia que se celebrará por primera vez en Londres. El evento es organizado por France Football, revista responsable del prestigioso galardón, en colaboración con la UEFA, tras el acuerdo de asociación alcanzado entre ambas instituciones.
El jurado masculino realizó sus votaciones a partir de una lista de 30 candidatos elaborada por la redacción de France Football. Cada periodista debía ordenar a sus 10 futbolistas favoritos, otorgando 15 puntos al primero, 12 al segundo y 10 al tercero. Los siguientes puestos recibían 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos, respectivamente.
Para determinar al ganador se tienen en cuenta el rendimiento individual, la capacidad de ser decisivo, los títulos colectivos y el palmarés, mientras que el juego limpio también forma parte de los criterios de valoración.
El periodo considerado para esta edición comprende desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, incluyendo las competiciones internacionales disputadas durante ese intervalo.
El ganador del Balón de Oro será anunciado el próximo 26 de octubre en Londres, durante una ceremonia en la que también se conocerá a la nueva ganadora del premio femenino.
El Balón de Oro es uno de los premios individuales más prestigiosos del fútbol mundial, entregado anualmente por la revista francesa France Football al futbolista considerado más destacado durante el periodo de evaluación. El galardón reconoce principalmente el rendimiento individual, la capacidad de ser decisivo, los títulos y logros colectivos, además del comportamiento deportivo. Desde 2024, la ceremonia se realiza en colaboración con la UEFA y también se entrega el Balón de Oro femenino.
De acuerdo con las últimas informaciones que circulan sobre las votaciones, Kylian Mbappé terminaría en el quinto lugar, por lo que quedaría fuera de la pelea por el máximo galardón individual.
Ousmane Dembélé, actual ganador del Balón de Oro, también sufriría una caída en la clasificación y ocuparía el cuarto puesto.
La gran sorpresa sería Lionel Messi, quien aparecería en el tercer lugar de las votaciones.
Por su parte, Harry Kane, quien llegó a ser señalado como uno de los principales favoritos, sería desplazado del primer lugar y terminaría en la segunda posición.
El futbolista que tomaría el liderato sería Lamine Yamal, quien aparece como el principal candidato para quedarse con el Balón de Oro 2026.
De acuerdo con Polymarket, Lamine Yamal habría superado a Harry Kane en las probabilidades y ahora aparece como el principal favorito para ganar el prestigioso premio.
El domingo por la noche, Kane contaba con un 56 % de probabilidades de conquistar el galardón, mientras que Lamine Yamal aparecía con un 28 %. Sin embargo, pocas horas después se produjo un importante cambio: el español pasó al primer lugar con un 45 %, mientras que el delantero inglés cayó al 42 %.
Uno de los factores que pudo influir en este cambio fue la primera jornada de la UEFA Nations League, en la que España derrotó a Inglaterra en Wembley. Ambos futbolistas tuvieron participación, pero el triunfo de la selección española pudo favorecer la percepción sobre Yamal. Además, Kane falló un penal en ese encuentro, mientras que la actuación de Lamine volvió a poner al joven extremo del Barcelona en el centro de la discusión por el Balón de Oro.