La cifra de víctimas mortales del brutal accidente de un autobús de Transporte Carolina, ocurrido en la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, ascendió a nueve personas, entre ellas cinco mujeres y cuatro hombres.
Entre los fallecidos se encuentra el conductor de la unidad, identificado como Edin Sáenz, nacido en 1964 y originario del departamento de Santa Bárbara.
El accidente se registró en el kilómetro 95 de la carretera CA-5, cuando el autobús colisionó con otro vehículo y posteriormente cayó a una hondonada, dejando una escena de destrucción y múltiples personas atrapadas.
Tras el impacto, varios pasajeros resultaron heridos. Algunos fueron trasladados al Hospital Santa Teresa de Comayagua, mientras que otros fueron movilizados hacia centros asistenciales de Tegucigalpa.
Equipos de socorro se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia, rescatar a los sobrevivientes y recuperar los cuerpos de las víctimas.
Las labores se desarrollaron con apoyo de maquinaria pesada debido a las condiciones en las que quedó la unidad de transporte.
El accidente provocó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia y complicaciones en la circulación vehicular por ese tramo de la carretera.
Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión y confirmar oficialmente la identidad de todas las personas fallecidas y lesionadas.