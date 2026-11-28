El Real Madrid recibe al Alavés 2:00 PM, en su tercer partido en casa en apenas ocho días, con intención de anotarse su undécima victoria consecutiva, y enfrente tendrá a un conjunto babazorro que llega tras imponerse en sus dos últimos encuentros, pero que en LaLiga no ha ganado lejos de Vitoria. El equipo blanco ha sumado los tres puntos en los últimos nueve enfrentamientos entre estas dos escuadras. El Alavés no se impone al conjunto de la capital de España desde noviembre de 2020, cuando los goles de Lucas Pérez y Joselu le dieron el triunfo (1-2) al equipo entrenado entonces por Pablo Machín.

Los de Jose Mourinho disputaron este martes la quinta jornada de la Liga de Campeones, en la que se impusieron por 5-1 al PSV Eindhoven para quedarse en solitario en el liderato de la máxima competición europea, tras el empate del PSG, y para prolongar su racha de triunfos, que ya está en 10, un dato que el Real Madrid no alcanzaba desde hacía cinco años. Después de contar con tres días para recuperar y trabajar en el enfrentamiento contra el conjunto vitoriano, Mourinho reconoció que no van "a tener ningún tipo de problema con los jugadores que han jugado el último partido". Los que no estarán son los lesionados Endrick, Asencio y Rodrygo, ni tampoco Trent, que no entrenó este viernes por enfermedad. El técnico portugués efectuó seis cambios en su once inicial entre el partido del Celta, el pasado sábado, y el del PSV. Algunas rotaciones no se repetirán. En la delantera, Mourinho optó por dar a Güler la mediapunta para hacer hueco a Diomande y Vinícius en las alas y a Mbappé en punta, pero reconoció en rueda de prensa que habían "sentido" jugar sin Bellingham, por lo que volverá al once. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse