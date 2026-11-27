Londres, Inglaterra.

El Chelsea de Xabi Alonso parece no tener futuro. Hasta el punto que el puesto del técnico español ya no está asegurado. Otra derrota, contra el Nottingham Forest (3-2) y uno de los peores partidos que se recuerda a este Chelsea aumentan la herida del entrenador español, que no encuentra el rumbo de este equipo.

Este Chelsea es un drama. Cinco derrotas en los últimos seis partidos acentúan la crisis de un Xabi Alonso que no da con la tecla y que comienza a darse cuenta que heredó una plantilla deficitaria, sin talento y en la que ni las estrellas como Cole Palmer funcionan. Su único rayo de esperanza es el joven delantero holandés Emmanuel Emegha, pero sus goles están siendo intrascendentes. Xabi se está acostumbrando a los abucheos, a las derrotas y al pensamiento intrusivo de por qué no esperó a que el Liverpool despidiera a Arne Slot antes de aceptar la oferta del Chelsea.

La visita al campo del Nottingham Forest apuntaba a visita al dentista y así fue. Y todo es más difícil cuando Igor Jesus se inventa un golazo a los cinco minutos. Una volea en escorzo imposible para el 'Dibu' Martínez. Un golazo que metía el miedo en el cuerpo a Xabi Alonso y que con el paso de los minutos solo empeoró las sensaciones. La primera mitad del Chelsea fue tétrica, la segunda, hasta el tanto de Morgan Gibbs-White desde los once metros, peor.