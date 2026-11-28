San Pedro Sula, Honduras. Honduras dio un paso para reincorporarse al Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (Pisa), luego de que el Gobierno firmara un convenio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), con el objetivo de evaluar nuevamente el desempeño académico de los estudiantes hondureños.

La firma del acuerdo se realizó en Tegucigalpa, durante un acto en el que participaron la primera designada presidencial, María Antonieta Mejía; el secretario de Educación, José Darío Cruz; el representante de la Ocde, Théo Horgren, y la rectora de la UPNFM, Concepción Medina.

Con este convenio, Honduras retomará el proceso de evaluación internacional, cuyos resultados se prevé que sean publicados en 2029. La participación permitirá conocer los avances y las principales deficiencias del sistema educativo, así como identificar las áreas que requieren mayor atención para mejorar la calidad de la enseñanza.

Durante su intervención, Mejía destacó la importancia de ampliar las oportunidades educativas para los jóvenes hondureños y señaló que ningún estudiante debería renunciar a sus aspiraciones por falta de oportunidades.

"Como autoridades debemos construir un país donde el talento encuentre oportunidades y donde la educación sea el instrumento más poderoso para romper con el odio, con la pobreza y con las desigualdades", expresó.

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La funcionaria también indicó que el acuerdo permitirá conocer con mayor precisión la realidad educativa del país y orientar los esfuerzos para atender los desafíos pendientes.