San Pedro Sula, Honduras. Honduras dio un paso para reincorporarse al Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (Pisa), luego de que el Gobierno firmara un convenio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), con el objetivo de evaluar nuevamente el desempeño académico de los estudiantes hondureños.
La firma del acuerdo se realizó en Tegucigalpa, durante un acto en el que participaron la primera designada presidencial, María Antonieta Mejía; el secretario de Educación, José Darío Cruz; el representante de la Ocde, Théo Horgren, y la rectora de la UPNFM, Concepción Medina.
Con este convenio, Honduras retomará el proceso de evaluación internacional, cuyos resultados se prevé que sean publicados en 2029. La participación permitirá conocer los avances y las principales deficiencias del sistema educativo, así como identificar las áreas que requieren mayor atención para mejorar la calidad de la enseñanza.
Durante su intervención, Mejía destacó la importancia de ampliar las oportunidades educativas para los jóvenes hondureños y señaló que ningún estudiante debería renunciar a sus aspiraciones por falta de oportunidades.
"Como autoridades debemos construir un país donde el talento encuentre oportunidades y donde la educación sea el instrumento más poderoso para romper con el odio, con la pobreza y con las desigualdades", expresó.
La funcionaria también indicó que el acuerdo permitirá conocer con mayor precisión la realidad educativa del país y orientar los esfuerzos para atender los desafíos pendientes.
La reincorporación a estas evaluaciones representa un paso importante para Honduras, que no participó en el ciclo de Pisa 2025.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha señalado que estas pruebas constituyen una herramienta internacional para medir las competencias de los estudiantes y proporcionar información que permita a los países orientar sus políticas educativas.
Honduras participó por primera vez en esta evaluación en 2017, cuando fueron examinados 4,773 estudiantes de 15 años que cursaban séptimo grado o niveles superiores.
Los resultados evidenciaron importantes rezagos en las tres áreas evaluadas: lectura, matemáticas y ciencias. El país obtuvo puntuaciones inferiores al promedio de América Latina y el Caribe, con diferencias de 35 puntos en lectura, 36 en matemáticas y 29 en ciencias.
Las cifras también reflejaron que una proporción considerable de estudiantes no alcanzaba las competencias básicas. En matemáticas, el 85% presentó un desempeño bajo; mientras que en ciencias la proporción fue del 76% y en lectura del 70%.
La prueba Pisa evalúa las habilidades de los estudiantes de 15 años para aplicar sus conocimientos en situaciones de la vida cotidiana, principalmente en lectura, matemáticas y ciencias.
Más allá de establecer una posición en el ranking internacional, los resultados permiten comparar el desempeño educativo entre países, identificar brechas de aprendizaje y aportar información para diseñar políticas públicas.
La firma del convenio se desarrolló en el marco de una ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae), en la que también se celebró la formación de nuevos profesionales.