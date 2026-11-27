San Pedro Sula, Honduras. El puente de Las Brisas y el túnel del bulevar Armenta-UTH son actualmente las dos obras municipales de mayor envergadura que se ejecutan en San Pedro Sula. El puente oeste de Las Brisas colapsó en junio de 2025 y posteriormente fue demolido. Mientras tanto, el puente este permaneció en pie, pero fue cerrado como medida de prevención. Actualmente, está siendo reconstruido por la empresa William y Molina, luego de un proceso de licitación pública. El proyecto fue adjudicado a la compañía por 31 millones de lempiras, al considerar que su oferta era la que más favorecía los intereses de los sampedranos. Las labores de limpieza y demolición del puente oeste, que fue el que colapsó, comenzaron en noviembre de 2025. En noviembre de este año se cumple un año desde el inicio de los trabajos relacionados con este proyecto y 16 meses de haber colapsado la infraestructura.

Durante su ejecución se han registrado atrasos. Fredy Tábora, director de Infraestructura Municipal, explicó que la reconstrucción del puente de Las Brisas sufrió retrasos porque inicialmente se había contemplado realizar la cimentación con pilotos fundidos en sitio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, este procedimiento no pudo ejecutarse, por lo que fue necesario modificar el diseño e incorporar pilotos hincados. Además, debido a la altura de la grúa necesaria para realizar los trabajos, fue necesario mover los cables de alta tensión, situación que también retrasó el avance de la obra. Por su parte, los encargados de la constructora explicaron que todo está previsto para que el proyecto finalice en diciembre y pueda ser habilitado. “Para hoy estaba programado el montaje de vigas, lamentablemente por las lluvias no se pudo realizar el trabajo”, indicó uno de los encargados del proyecto.

Túnel de Armenta-UTH

Mientras tanto, la construcción del túnel en el bulevar Armenta-UTH, en San Pedro Sula, avanza según el cronograma municipal. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de fundiciones de concreto y ejecución de obras estructurales, con miras a habilitarse durante enero de 2027. Las primeras fundiciones comenzaron luego de concluir las fases iniciales de excavación, topografía e hincado de pilotes. “A mediados de octubre de 2026, la obra superó el 50% de avance físico y actualmente tiene un avance del 68%, manteniendo cuadrillas activas incluso durante los fines de semana para acelerar la entrega”, dijo el ingeniero Roberto Zablah. Zablah detalló que, aunque el plazo contractual original vence en febrero de 2027, la constructora y las autoridades municipales proyectan habilitar el paso vehicular a finales de la primera semana de enero de 2027. El túnel representa una inversión aproximada de 38 millones de lempiras, financiada con los impuestos de los sampedranos. El proyecto busca agilizar el paso de más de 20.000 vehículos diarios y eliminar los embotellamientos de hasta 30 minutos que afectan a los residentes de Armenta, Los Álamos y la comunidad estudiantil de la zona.