San Pedro Sula. En conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diversas organizaciones feministas de Honduras se concentraron en los bajos de la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula para exigir justicia y visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres hondureñas.

Durante la jornada, Noemí Dubón, representante del Foro de Mujeres por la Vida, detalló que las actividades iniciaron con un recorrido al interior de la terminal antes de dar paso a una movilización en la zona noroccidental del país.

Dubón explicó que la caravana tenía previsto dirigirse hacia los juzgados, como un acto simbólico, pues las manifestantes consideran esas instancias como una representación de impunidad en el país.

Asimismo, adelantó que el recorrido continuaría frente a Megamall y sectores cercanos a los mercados y el Dandi, para finalmente concluir en sus oficinas y compartir un espacio de encuentro.