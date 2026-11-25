San Pedro Sula. En conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diversas organizaciones feministas de Honduras se concentraron en los bajos de la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula para exigir justicia y visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres hondureñas.
Durante la jornada, Noemí Dubón, representante del Foro de Mujeres por la Vida, detalló que las actividades iniciaron con un recorrido al interior de la terminal antes de dar paso a una movilización en la zona noroccidental del país.
Dubón explicó que la caravana tenía previsto dirigirse hacia los juzgados, como un acto simbólico, pues las manifestantes consideran esas instancias como una representación de impunidad en el país.
Asimismo, adelantó que el recorrido continuaría frente a Megamall y sectores cercanos a los mercados y el Dandi, para finalmente concluir en sus oficinas y compartir un espacio de encuentro.
De acuerdo con la dirigente, el movimiento aglutina a mujeres organizadas de varios departamentos, con presencia de mujeres provenientes del Bajo Aguán, Colón; Tela, Atlántida; El Progreso, Yoro; Santa Bárbara; San Francisco de Yojoa y Choloma, en Cortés, y distintos sectores de San Pedro Sula.
Subrayó que se trata de mujeres que acompañan cotidianamente casos de violencia contra mujeres y niñas, motivo por el cual consideran indispensable salir a las calles en esta fecha.
En cuanto a las cifras de violencia en el país, Dubón advirtió que los casos de feminicidio en lo que va de 2026 ya sobrepasan los 270 en el país, calificando el panorama como alarmante.
La representante indicó que el impacto de estos hechos se agrava ante la falta de respuestas efectivas frente a los crímenes cometidos contra las mujeres.
Añadió que detrás de cada feminicidio persisten otras violencias que afectan de manera constante a la población femenina, entre ellas la violencia sexual, la violencia doméstica y las desapariciones. Según expuso, estas situaciones ocurren a diario sin que se les preste la atención debida.
Con consignas, pañuelos verdes y el respaldo de distintas delegaciones regionales, las manifestantes reafirmaron su llamado a las autoridades para frenar la impunidad y garantizar protección real frente a la violencia contra la mujer en Honduras.