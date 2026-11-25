Con una orden de prisión sin derecho a fianza en la cárcel de Rikers Island y una sexta solicitud de retención migratoria en su contra, el hondureño Alexander Florentino Maldonado, de 25 años, enfrenta en Manhattan un proceso penal por el crimen y ataque sexual contra Jin Yu, de 62 años, además de la golpiza que mantiene hospitalizado a un hombre de 66 años.
El expediente judicial reconstruye que el viernes 20 de noviembre, alrededor de las 3:00 de la tarde, el compañero de vivienda de la víctima llegó al edificio marcado con el número 27 de Catherine Street, en el sector de Chinatown, y encontró bloqueada la puerta con la cadena interna.
Al forzar el paso, sorprendió a un intruso que lo golpeó brutalmente hasta provocarle una hemorragia cerebral, lesión por la que fue ingresado de emergencia al hospital Bellevue. En uno de los dormitorios del fondo del apartamento yacía Yu semidesnuda y con un cable negro ceñido al cuello.
Pese a que un agente policial que acudió al llamado cortó la atadura e intentó reanimarla, los socorristas declararon su fallecimiento a las 4:46 de la tarde. Las grabaciones de seguridad del inmueble permitieron rastrear al sospechoso, quien fue capturado al día siguiente escondido en el sanitario del sótano de una propiedad vecina.
El domingo 22 de noviembre, la jueza Rachel Pauley le notificó un pliego de acusaciones que incluye dos cargos de asesinato en segundo grado, intento de homicidio, abuso sexual agravado, estrangulamiento y allanamiento de morada, fijando la continuación de la causa para este viernes 27 de noviembre.
Más allá del crimen, el caso escaló a un choque político entre el gobierno federal y las autoridades de Nueva York tras confirmarse que Florentino Maldonado —quien ya había sido deportado anteriormente y reingresó de forma irregular al país— acumulaba 38 detenciones desde febrero de 2025 y más de doce ausencias a citatorios judiciales.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), solo en lo que va de 2026 el hondureño fue arrestado siete veces por hurto, posesión de cocaína, incendio provocado y alteración del orden, pero en cinco de esos episodios la policía local ignoró las órdenes de captura del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) amparándose en las normativas de ciudad santuario. Incluso, apenas un día antes del homicidio, la jueza Juliet Howard rechazó imponerle una fianza de 3,000 dólares por un robo cometido el 18 de noviembre y ordenó su excarcelación inmediata.
Florentino fue arrestado el 18 de noviembre por hurto menor y posesión ilegal de bienes robados, pero fue puesto en libertad el jueves 19 de noviembre por la jueza Juliet Howard del Tribunal Penal de Manhattan, según consta en los registros judiciales en línea. Howard es una jueza demócrata que asumió el cargo en enero y anteriormente trabajó para la Sociedad de Asistencia Legal. Michael Foster, un vecino de 56 años, conoce a Florentino, a quien llama "The Kat", desde hace unos cinco años y se sorprendió al enterarse de las horribles acusaciones en su contra a pesar de su extenso historial delictivo. “Lo han arrestado por todo lo que puedas imaginar, desde amenazas hasta vagancia y pequeños hurtos. Es un gato sin hogar. Por eso lo llamamos ‘El Gato’”, dijo Foster al periódico The Post en Catherine Street.