Florentino fue arrestado el 18 de noviembre por hurto menor y posesión ilegal de bienes robados, pero fue puesto en libertad el jueves 19 de noviembre por la jueza Juliet Howard del Tribunal Penal de Manhattan, según consta en los registros judiciales en línea. Howard es una jueza demócrata que asumió el cargo en enero y anteriormente trabajó para la Sociedad de Asistencia Legal. Michael Foster, un vecino de 56 años, conoce a Florentino, a quien llama "The Kat", desde hace unos cinco años y se sorprendió al enterarse de las horribles acusaciones en su contra a pesar de su extenso historial delictivo. “Lo han arrestado por todo lo que puedas imaginar, desde amenazas hasta vagancia y pequeños hurtos. Es un gato sin hogar. Por eso lo llamamos ‘El Gato’”, dijo Foster al periódico The Post en Catherine Street.